健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2025/10/03 05:30
自費流感藥缺貨 疾管署釋出2.5萬人份庫存

▲針對自費流感抗病毒藥物「紓伏效」傳出缺貨，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，將先釋出公費庫存5000盒、約2.5萬人份給廠商調貨。 （資料照，記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔、林志怡／台北報導

自費流感藥缺貨 疾管署釋出2.5萬人份庫存

▲民眾染流感可遵醫囑，自費購買抗病毒藥物服用，緩解不適症狀及防重症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

國內流感疫情持續升溫，自費流感抗病毒藥物「紓伏效（Xofluza）」傳出缺貨，衛福部疾病管制署發言人曾淑慧昨證實，已收到相關消息，並決定比照新冠疫苗「公費轉自費」模式，先釋出庫存5000盒、約2.5萬人份給廠商調貨，供應市場需求。

「公費轉自費」模式 供應市場需求

基層藥師協會理事長沈采穎指出，近期許多藥局訂不到貨，恐怕缺貨情況將延續至12月底。紓伏效因為只需單次服用，相較必須連續服用5天的克流感，更受部分民眾青睞，特別是家中有幼兒或長輩者。

曾淑慧說明，紓伏效屬於自費藥物，疾管署僅有6000盒、約3萬人份庫存，主要作為新型A型流感大流行的戰備儲備，並未提供給合約院所作為流感治療。此次因應市場需求，疾管署同意釋出5000盒供廠商調貨，但廠商須繳交保證金並於日後歸還，已通知廠商可辦理調貨。

食藥署副署長王德原說明，「紓伏效膜衣錠20毫克」主成份為baloxavir marboxil，核准適應症為治療5歲以上、且體重20公斤以上病人的A型及B型流行性感冒病毒急性感染，或用於5歲以上、且體重20公斤以上密切接觸流感病人後預防流行性感冒。

王德原說，食藥署於今年9月接到藥品許可證持有藥商通報，因原廠產能影響供應，雖控貨供應中，並不是沒貨，且流感抗病毒藥物並不只有紓伏效，不會有缺藥的問題，但很感謝疾管署協助，先行釋出戰備藥品，業者預計在今年12月再輸入1.8萬盒、每盒5人份，總計6萬人份的藥品，屆時可恢復正常供應。

7類高風險族群 可使用公費藥

曾淑慧也強調，目前公費藥物如克流感、易剋冒數量充足，國內儲備方式與國際做法一致。疾管署已於10月1日至10月31日擴大公費用藥條件，7類具高傳播風險身分且出現症狀即可使用公費藥物。

7類高傳播族群染流感可用公費藥物

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

