天天喝高粱 男尿到一半「膀胱爆裂」送急診

▲黃品叡醫師說，一名男子長期飲酒導致膀胱纖維化而破裂。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲1名男子長期喝高粱酒，酒精刺激下導致膀胱纖維化。（記者張軒哲攝）

1名50多歲的男子，平時晚上喜歡小酌，自述每晚都要喝至少150c.c.的高粱酒。日前，他在家中飲酒後想要去小便，尿到一半聽到「碰」的一聲，隨即感到肚子劇痛，馬上到醫院急診，查出膀胱破裂。醫師表示，喝酒喝到膀胱破裂，臨床上真的很少見。中秋節假期將至，民眾趁連假陸續烤肉、喝酒，切勿飲酒過量。

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡表示，患者被送到急診室後不斷哀號喊痛，觸診摸肚子，患者腹部引發劇痛，初步懷疑有腹膜炎症狀，進一步電腦斷層，看到肚子裡面有水，原本以為是小腸破裂，但是進行剖腹探查手術沒發現異狀，最後才驚見膀胱有1個3x3公分的裂縫。

頻尿、排尿不順 惡化成膀胱纖維化

黃品叡說，替患者膀胱進行手術縫合時，發現膀胱都是纖維化組織，破裂傷口旁邊的組織一夾就碎，其餘旁邊的組織也不健康，縫合時利用健康的肌肉層、而且多切了1公分，才順利把膀胱縫起來，讓尿液不再外流到腹部，最後放尿管，患者住進加護病房觀察，幾天後才平安出院。

患者自述，平時小便時總覺得膀胱無力，不只頻尿，有時候站在馬桶前想要小便，站了1分鐘才能解放，白天要常跑廁所，晚上睡覺時也經常要起床好幾次，沒料到喝酒喝到膀胱破裂。

黃品叡指出，患者喝酒至少15年以上，自述每天都要喝高粱酒，膀胱纖維化是1種不可逆的傷害，症狀有膀胱彈性變差、功能受損，會引起頻尿、排尿不順等。如果長期憋尿，有出現頻尿、急尿、排尿疼痛或下腹痛等症狀，建議就該趕緊找醫師就診。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

