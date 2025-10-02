自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2026冬奧熱身 疫後滑雪受傷增3倍 醫籲初學者事前核心2訓練護身

2025/10/02 05:30
2026冬奧熱身 疫後滑雪受傷增3倍 醫籲初學者事前核心2訓練護身

▲目前台灣滑雪人口更已經突破4萬人，以每年15%至20%的速度成長；圖為北榮復健醫學部主治醫師楊怡強。（北榮提供）

記者林志怡／台北報導

2026冬奧熱身 疫後滑雪受傷增3倍 醫籲初學者事前核心2訓練護身

▲楊怡強醫師提醒，滑雪潛藏的運動傷害風險不容忽視。（記者林志怡攝）

2026年冬季奧運即將到來，近年來「出國滑雪」也蔚為風潮。台灣滑雪人口已突破4萬人，並以每年15%至20%的速度成長，但北榮復健醫學部主治醫師楊怡強提醒，滑雪潛藏的運動傷害風險不容忽視，北榮首創滑雪運動員全方位檢測體系，可提供滑雪競技及休閒運動愛好者身體素質完整評估，協助運動員全面掌握自身狀態。

2026冬奧熱身 疫後滑雪受傷增3倍 醫籲初學者事前核心2訓練護身

▲北榮透過精準且詳盡的量化數據，協助運動員全面掌握自身狀態，進而達到最佳表現。（記者林志怡攝）

北榮首創滑雪運動員檢測體系

2026冬奧熱身 疫後滑雪受傷增3倍 醫籲初學者事前核心2訓練護身

▲北榮首創滑雪運動員全方位檢測體系，涵蓋基本體能測驗等多個項目；圖為評估用儀器。（記者林志怡攝）

楊怡強指出，依據臨床觀察，後疫情時代滑雪受傷就醫人數較疫情前增加3倍，享受速度與激情的同時，滑雪所潛藏的運動傷害風險不容忽視，尤其滑雪玩法多樣，各自可能帶來不同的傷害模式，比如雙板常見前十字韌帶撕裂、「滑雪者拇指」，而單板則易發生手腕骨折、尾椎挫傷及腦震盪。

2026冬奧熱身 疫後滑雪受傷增3倍 醫籲初學者事前核心2訓練護身

▲滑雪所潛藏的運動傷害風險不容忽視，尤其滑雪玩法多樣，各自可能帶來不同的傷害模式；圖為單板玩家江先生。（北榮提供）

楊怡強提醒，了解運動特性才能確保安全，北榮首創滑雪運動員全方位檢測體系，涵蓋基本體能測驗、沉浸式平衡覺測試（BERTEC 系統）、星狀單腳控制能力測試、心肺耐力評估，以及反應速率與多工決策反應測試等多項評估，透過這些精準且詳盡的量化數據，協助運動員全面掌握自身狀態，進而達到最佳表現。

運動傷害方面，楊怡強說，利用高解析度軟組織超音波進行肌肉骨骼與關節掃描，可有效精準判斷滑雪運動傷害，讓醫師能即時觀察滑雪、衝浪、滑板等方向性運動中前後腳膝蓋韌帶的細微差異，特別是透過「動態測試」找出尚未斷裂卻已失去正常功能的韌帶組織，及早介入治療。

楊怡強建議，民眾開始計畫滑雪前，應先釐清自身的興趣與選項，比如偏好單板或雙板，並了解各自常見的傷害風險與預防邏輯，在雪季前調整體能狀況，包含核心肌群的穩定訓練與安全摔倒姿勢的練習，肌力體能部分，特別建議加強腿後肌群的離心控制，以及臀肌的動作穩定性，以降低膝關節與腰椎受傷的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中