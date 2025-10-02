2026冬奧熱身 疫後滑雪受傷增3倍 醫籲初學者事前核心2訓練護身

▲目前台灣滑雪人口更已經突破4萬人，以每年15%至20%的速度成長；圖為北榮復健醫學部主治醫師楊怡強。（北榮提供）

記者林志怡／台北報導

▲楊怡強醫師提醒，滑雪潛藏的運動傷害風險不容忽視。（記者林志怡攝）

2026年冬季奧運即將到來，近年來「出國滑雪」也蔚為風潮。台灣滑雪人口已突破4萬人，並以每年15%至20%的速度成長，但北榮復健醫學部主治醫師楊怡強提醒，滑雪潛藏的運動傷害風險不容忽視，北榮首創滑雪運動員全方位檢測體系，可提供滑雪競技及休閒運動愛好者身體素質完整評估，協助運動員全面掌握自身狀態。

▲北榮透過精準且詳盡的量化數據，協助運動員全面掌握自身狀態，進而達到最佳表現。（記者林志怡攝）

北榮首創滑雪運動員檢測體系

▲北榮首創滑雪運動員全方位檢測體系，涵蓋基本體能測驗等多個項目；圖為評估用儀器。（記者林志怡攝）

楊怡強指出，依據臨床觀察，後疫情時代滑雪受傷就醫人數較疫情前增加3倍，享受速度與激情的同時，滑雪所潛藏的運動傷害風險不容忽視，尤其滑雪玩法多樣，各自可能帶來不同的傷害模式，比如雙板常見前十字韌帶撕裂、「滑雪者拇指」，而單板則易發生手腕骨折、尾椎挫傷及腦震盪。

請繼續往下閱讀...

▲滑雪所潛藏的運動傷害風險不容忽視，尤其滑雪玩法多樣，各自可能帶來不同的傷害模式；圖為單板玩家江先生。（北榮提供）

楊怡強提醒，了解運動特性才能確保安全，北榮首創滑雪運動員全方位檢測體系，涵蓋基本體能測驗、沉浸式平衡覺測試（BERTEC 系統）、星狀單腳控制能力測試、心肺耐力評估，以及反應速率與多工決策反應測試等多項評估，透過這些精準且詳盡的量化數據，協助運動員全面掌握自身狀態，進而達到最佳表現。

運動傷害方面，楊怡強說，利用高解析度軟組織超音波進行肌肉骨骼與關節掃描，可有效精準判斷滑雪運動傷害，讓醫師能即時觀察滑雪、衝浪、滑板等方向性運動中前後腳膝蓋韌帶的細微差異，特別是透過「動態測試」找出尚未斷裂卻已失去正常功能的韌帶組織，及早介入治療。

楊怡強建議，民眾開始計畫滑雪前，應先釐清自身的興趣與選項，比如偏好單板或雙板，並了解各自常見的傷害風險與預防邏輯，在雪季前調整體能狀況，包含核心肌群的穩定訓練與安全摔倒姿勢的練習，肌力體能部分，特別建議加強腿後肌群的離心控制，以及臀肌的動作穩定性，以降低膝關節與腰椎受傷的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法