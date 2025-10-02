不是釣上來就能吃 誤食不明「海釣魚」恐送命

▲楊振昌醫師提醒，若食用魚之後，有嘴唇及舌麻木感等異常情況，務必馬上就醫。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲民眾切勿隨意食用來路不明、無法確認品種的水產品；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

台灣四面環海，充滿豐富的水產資源，但不是什麼東西釣上來都能吃。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，除了民眾熟知的河豚、藍環章魚外，織紋螺、蟹、海膽等也可能含有河豚毒素，另多種熱帶魚類也可能因為進食特定藻類，體內含有毒素，呼籲民眾切勿食用來路不明的魚隻或水產。

河豚毒素最常見 口舌麻木速就醫

衛福部食藥署研究檢驗組長曾素香指出，有毒河豚、藍環章魚等都含有致命的「河豚毒素」，若不慎誤食，輕則出現唇舌發麻、四肢麻痺及暈眩，重則呼吸困難、神智不清，甚至心跳迅速停止，直接威脅生命，近年來食藥署陸續受理的河豚中毒事件中，又以誤食月尾兔頭豚最為常見。

楊振昌進一步指出，1985年至2024年間，台灣累計有146名河豚毒素中毒個案，且每年都有零星個案發生，10月起至隔年4月是高峰期，主要與河豚12月迎來交配期、隔年3、4月是產卵期，生態上為了自保，毒性會更強有關，而縣市分布方面，歷年來河豚毒素中毒人數以台北市最多，屏東縣、台南市次之。

此外，楊振昌說，雖河豚仍是河豚毒素的主要中毒來源，但也有零星食用織紋螺，或特定品種的章魚、蟹、海膽後中毒的情況，提醒民眾切勿隨意食用來路不明、無法確認品種的水產，且若食用後有嘴唇及舌麻木感等異常情況，務必馬上就醫。

冷熱感覺異常 恐誤食有毒熱帶魚

對於河豚毒素中毒後的救治，楊振昌坦言，河豚毒素沒有解毒劑，但性質上「來得快，去得也快」，只要在呼吸衰竭發生前送醫，即使有嚴重的突發狀況，也能透過插管等方式緊急處理，如能存活超過24小時，多半可完全恢復。

楊振昌也提醒，除了河豚之外，海釣也可能釣上其他有毒魚種，光有毒珊瑚礁魚類種類可能就多達500種以上，引起中毒者又以鱸魚最常見，其次為鸚歌魚、龍占魚、笛鯛，且較大魚類通常含有較多毒素，中毒後的症狀表現至少有175種之多，除腸胃、肌肉關節、心血管症狀外，也可能出現冷熱感覺異常等神經症狀。

