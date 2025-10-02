自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「左流右新」開打 石崇良：流感提前升溫 趕快打疫苗

2025/10/02 05:30
「左流右新」開打 石崇良：流感提前升溫 趕快打疫苗

▲女童淼淼與防疫大使蔡振南響應「左流右新」。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

「左流右新」開打 石崇良：流感提前升溫 趕快打疫苗

▲衛福部長石崇良挽袖接種疫苗。（記者邱芷柔攝）

公費流感與新冠疫苗昨天同步開打，衛福部長石崇良說，今年流感疫情比往年提前，9月下旬就已升溫，預估10月會有一波高峰，因此鼓勵民眾加快接種，他提醒，疫苗需要約2週時間才能產生保護力，「快一點打，才能早一點得到保護」。

「左流右新」開打 石崇良：流感提前升溫 趕快打疫苗

▲防疫大使蔡振南以「三金」形容疫苗，「金好康、金方便、金安全」，強調接種不只守護自己，更能保護家人。（記者邱芷柔攝）

流感估10月恐有一波高峰

「左流右新」開打 石崇良：流感提前升溫 趕快打疫苗

▲1歲10個月的淼淼邊摀著嘴、邊掉眼淚，完成疫苗接種。（記者邱芷柔攝）

疾病管制署以「左流右新 健康安心」為題，舉辦記者會，衛福部長石崇良、次長莊人祥、疾管署署長羅一鈞、防疫大使蔡振南，及前中職啦啦隊成員妍言與女兒淼淼等人皆到場，呼籲符合資格的民眾「左手打流感、右手打新冠」，提升雙重保護力。

今年疫苗劑型升級 保護效果更好

石崇良強調，接種疫苗後仍有可能感染流感，但能大幅降低重症、住院甚至死亡風險，今年疫苗劑型升級，不適反應比率更低，保護效果更可靠。

防疫大使蔡振南也以「三金」形容疫苗，「金好康、金方便、金安全」，強調接種不只守護自己，更能保護家人，他也在現場挽袖接種，還特地向醫師確認「有慢性病也能打嗎？」藉此鼓勵更多高風險族群安心接種，及早建立防護力。

現場最吸睛的是1歲10個月的淼淼也加入「左流右新」行列，雖然爸媽準備小玩具分散注意力，但小小年紀的她仍一邊摀著嘴，邊哭邊完成疫苗接種，可愛模樣融化在場人的心。

今年政府提供約648萬劑三價公費流感疫苗及299萬劑新冠疫苗，分2階段開放，第1階段自10月1日起，對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、嬰兒父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員等；第2階段則自11月1日起擴大至50歲以上一般成人。

花蓮鏟子超人志工 現場公費打

石崇良也提到，花蓮災後有大量志工投入，不受資格限制皆可接種公費流感與新冠疫苗。目前收容中心已設監測系統，雖有零星流感個案，但未觀察到有群聚腹瀉情形。

他也呼籲，志工與居民注意自我防護，高溫下避免過度勞動、隨時補水，以免發生熱傷害或橫紋肌溶解，若有外傷應盡快到6個醫療站處理並接種破傷風疫苗。目前就醫個案多為輕症，當地醫療量能足夠，衛福部也有安排部立醫院輪流支援，讓醫療服務不中斷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中