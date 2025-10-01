38歲女急性心肌梗塞 繞道手術救命

▲追星族林小姐（左）去年於捷運站內突然喪失意識，送醫進行冠狀動脈繞道手術，救回一命。（台北慈濟醫院提供）

38歲追星族林小姐去年參加演唱會途中，因急性心肌梗塞在捷運站內突然喪失意識，緊急送醫急救，經實施冠狀動脈繞道手術，術後進行心肺復健，並接受藥物治療與調整生活作息，恢復正常生活。醫師提醒，胸悶、心悸或突發喘促不應忽視，及早就醫才能避免憾事。

胸悶、心悸、喘促勿輕忽

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇表示，緊急心臟手術為了減少缺血休克時間，通常需要打開胸骨，快速建立體外循環，再施行繞道手術。

以林小姐為例，3條冠狀動脈都嚴重阻塞，其中最主要的左前降支近端呈現完全阻塞，已無法透過氣球擴張或支架方式處理，考慮患者年紀尚輕，緊急實施冠狀動脈繞道手術，免於因持續灌流不足引發惡性心律不整、心臟衰竭等併發症。

宋鎮宇說明，手術時團隊以主動脈氣球幫浦與強心劑協助林小姐穩定血壓，再採取內胸動脈及大隱靜脈完成所有血管接合，阻塞的左前降支則以內胸動脈供血，讓足夠的血流重新灌注缺氧的心肌。據國外統計，此方式接合的血管，10年暢通率可維持達90%。

台灣平均每天約有26.5人發生急性心肌梗塞，宋鎮宇指出，過往急性心肌梗塞等心臟病多被認為是高齡者疾病，但近年因生活作息不規律及飲食習慣改變，發病年齡有下降趨勢，美國心臟醫學會2010年統計，冠狀動脈疾病發生在大於65歲的族群機率為20%，18至45歲的機率仍有1.8%。

宋鎮宇說，定期檢查與健康管理是維護心臟功能的重要關鍵，50歲以下族群因工作壓力大容易忽略，高血壓、高血糖、高血脂是急性心肌梗塞的危險因子，高風險族群可安排運動心電圖或核子醫學心肌攝影，讓潛藏疾病及早現形。

