外籍男遊非 入境確診惡性瘧

▲疾管署提醒民眾，不論是出國旅遊或是在國內都別忘了要做好防蚊措施；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

不論是出國旅遊或是在國內都別忘了做好防蚊措施！疾管署昨公佈新增1例境外移入瘧疾病例，患者為1名30多歲外籍男性，主要居住地為埃及，9月中旬入境台灣後出現症狀，檢驗確診惡性瘧，截至今年9月29日已累計有21例瘧疾境外移入個案，創近19年來同期最高。

境外移入達21例 19年同期新高

疾管署副署長曾淑慧表示，21例瘧疾境外移入個案以非洲國家14例最多，其餘分別為亞洲5例、大洋洲2例，其中惡性瘧15例，間日瘧5例、諾氏瘧原蟲1例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案是在今年9月上旬前往東非衣索比亞旅遊，9月中旬來台訪友，入境後3天出現發燒、腸胃不適等症狀，前往診所就醫後，仍持續發燒、腹痛，並有關節痛，因此在發病後第4天前往醫院就醫。

林詠青說，個案於醫院檢查發現有黃疸、嘔吐情況，且抽血發現黃疸指數上升、血小板低下，並疑似發現瘧原蟲，後經檢驗確診瘧疾，經治療後症狀改善，已在9月下旬康復出院，住院期間約1週多。

另統計，近19年我國通報確診瘧疾人數累計208例，都是境外移入，感染地區以非洲國家為多，病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

曾淑慧提醒，若民眾規劃前往非洲、南美洲等瘧疾流行地區，前1個月務必至旅遊門診諮詢，使用預防性藥物，以避免感染與可能的重症、死亡風險。

北部4例登革熱 與高雄群聚無關

此外，疾管署長羅一鈞表示，上週新增的4例本土登革熱個案中，3例桃園市個案為第2型登革熱群聚，經定序確認與高雄群聚事件屬不同病毒株，與高雄本土群聚無關，宜蘭縣個案型別則確認為第1型，與前2起群聚事件均不同，因此應是彼此無關的事件，感染源都在調查中。

