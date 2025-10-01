中秋「熱量黑手」非月餅！「醬料」「糖飲」「酒精」才是陷阱

▲營養師張淑涵分享簡單自製「果香蒜烤醬」作法。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

中秋節將至，許多人將月餅視為高熱量代名詞、發胖元凶，衛生福利部豐原醫院營養師張淑涵表示，真正讓人不知不覺胖一圈的，其實是中秋節餐桌上容易被忽略的3大隱藏熱量殺手：烤肉醬料、含糖飲料及酒精飲品，若不注意，往往比吃月餅，更容易造成熱量超標！

張淑涵表示，首先要警覺的就是「烤肉醬料」，烤肉時，很多人習慣一刷再刷，糖分與鈉含量快速累積，一餐等於多吃1顆蛋黃酥，不僅熱量驚人，並增加高血壓與代謝症候群風險。

等於多吃1顆蛋黃酥

其次是「含糖飲料」，有人邊吃肉邊喝手搖飲，1杯手搖飲或汽水的熱量高達300-500大卡，甚至比1顆蛋黃酥還高，加料飲品則約2顆小月餅，易造成血糖急速上升，導致脂肪囤積，長期恐增加糖尿病與心血管疾病的風險。

第3個陷阱則是「酒精飲品」，中秋聚會少不了啤酒、調酒助興，但1罐350–500c.c.的酒精飲品，熱量幾乎等於1顆蛋黃酥，且酒精會降低自制力，讓人不知不覺吃下更多高熱量食物，過量飲酒並會增加肝臟負擔，提升脂肪肝、肝炎甚至肝癌的風險。

張淑涵提醒民眾想兼顧美味與健康，應選擇新鮮食材，避免過度加工或醃漬肉品；刷醬適量，每片肉僅需刷1–2次；飲品選擇無糖茶飲、氣泡水或零熱量汽水，取代含糖飲料；酒精飲品淺嚐即可，避免豪飲；海鮮則可在烤熟後淋上檸檬汁，增添風味且減少對醬料的依賴。

張淑涵並分享健康又清爽的自製「果香蒜烤醬」作法，準備1碗鳳梨，與大蒜35克打成泥，醬油60克與冰糖15克，加水熬煮至冰糖融化，最後拌入鳳梨蒜泥即完成。

醬料每350克熱量約270大卡，僅市售烤肉醬的4成，不僅可減少糖分攝取，鳳梨酵素還能幫助肉質軟化，增添清爽果香，只要掌握「少糖、低鹽、控量」原則，中秋節闔家團聚就能安心享受美食，守護健康。

