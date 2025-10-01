「左流右新」疫苗今開打 光復鄉「鏟子超人」也可接種流感疫苗

▲公費流感疫苗今起提供65歲以上長者等11類對象接種；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡、花孟璟、蔡淑媛／綜合報導

▲疾管署長羅一鈞（中）表示，疾管署已將災區收容所民眾納入公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象，並納入優先接種公費流感新冠疫苗族群。（記者林志怡攝）

流感疫情持續增溫、新冠肺炎疫情處於低點。衛福部疾管署長羅一鈞指出，今起除開放第一階段公費流感與新冠肺炎疫苗外，也將開放花蓮光復鄉居民與前往救災的志工與協助救災人員接種流感疫苗，且現場會從寬認定，目前已額外撥補4700餘劑流感疫苗供花蓮縣使用。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，近期疫情呈現上升趨勢，且處於流行期，型別以A型H3N2為主，其次為A型H1N1與B型流感，疾管署將從今起啟動「左流右新」的公費疫苗接種，且流感、新冠肺炎疫苗均分2階段開打。

今年共計約有648萬劑流感疫苗與299.5萬劑新冠肺炎疫苗，包括莫德納LP.8.1約277萬劑，以及Novavax JN.1約22.5萬劑，第1階段接種對象包括65歲以上長者（含55至64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象，第2階段則自11月1日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

曾淑慧也提到，今起至10月31日止，也將擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，經醫師診斷、符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費流感抗病毒藥物，以把握用藥時機。

得過A型流感 可能再感染

羅一鈞表示，台灣前一次於秋季進入流感流行期已是2年前，過去在10月疫苗開打、感染人數接近飽和後，疫情就會逐漸降溫，但今年門急診類流感就診人次已超過2年前的高峰，且流行型別從H1N1逐漸轉為H3N2，雖同為A型流感，但民眾感染後H1N1後，仍可能再感染H3N2。

「初步預估10月流感疫情可能會是緩升或持平」，羅一鈞指出，中秋連假將至，卻有流感疫情攪局，目前248萬劑流感疫苗已經陸續配發至地方，本週會再配發50萬劑，讓民眾中秋連假前就有疫苗可以接種，另若後續還有流感疫苗需求，尚有20萬劑開口合約可叫貨。

另因應花蓮縣馬太鞍堰塞湖受災情況，羅一鈞表示，疾管署已將受災安置收容所民眾納入公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象，並納入優先接種公費流感新冠疫苗族群，自9月29日起開放接種，當日265人接種流感疫苗、245人接種新冠疫苗，今起也將進一步擴大提供光復鄉居民、衛生所人員、救災人員與志工等接種流感疫苗。

中國醫藥大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，剛過去的連假，兒童急診量創下非過年時段新高，其中以流感病童居多，且已出現多起重症，包括肺炎、次發性細菌感染、橫紋肌溶解症及嚴重腦炎，有孩童送進加護病房搶救。流感腦炎一旦發生，存活率極低，即使存活也恐留下嚴重神經後遺症。

國中生班 26人有17人確診

謝宗學提到，有國中生班上26人已有17人確診流感，等於2/3同學染病。流感不同於一般感冒，抗病毒藥物無法百分之百避免併發症，最有效的預防方式仍是接種疫苗。

