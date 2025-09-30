自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

熟女常被笑「睡不飽」 提眼肌無力擋視線

2025/09/30 05:30
熟女常被笑「睡不飽」 提眼肌無力擋視線

▲徐姓粉領族常被同事笑「是睡不飽嗎？」（上圖）；經提眼矯正微創手術拉提上眼皮（下圖）。 （澄清醫院中港分院提供）

記者黃旭磊／台中報導

47歲徐姓粉領族，受眼瞼下垂困擾10年，常被同事笑「是睡不飽嗎？」因此她到整形外科門診就醫，經診斷為趨近重度的提眼肌無力，透過「提眼矯正」微創手術拉提上眼皮，擺脫視野遮擋障礙。徐小姐說：「終於被同事誇獎睡飽了。」

澄清醫院中港分院整形外科主治醫師呂明川指出，徐小姐就醫時表示，眼皮遮擋視線越來越嚴重，常被同事及家人笑「怎麼好像都睡不飽？」因雙眼眼皮下垂的高低程度不同，讓她很擔心連過個馬路或看個手機都會擋到視線。

微創手術拉提上眼皮搞定

醫療團隊評估她的眼皮遮擋視線狀況，經與患者討論採用提眼矯正微創手術，由於眼瞼下垂為老化導致肌肉無力，且已影響視力，採自費無刀微創療程，治療費用在10萬元以下，拉提上眼皮讓肌肉回復到完全睜眼狀態，也改善眼皮下垂高低程度不同的現況。

呂明川說，提眼肌功能盡早治療，即使退化都可透過微創矯正讓肌肉回復到完全睜眼狀態，經評估，如果退化太嚴重，會採取「筋膜移植術」，以人工懸吊帶或自體腿部筋膜移植，皆能達到懸吊效果。

醫療團隊進一步指出，眼瞼下垂起因是上眼皮深處，提眼肌出現無力或鬆弛現象，外觀看起來衰老且沒精神，患者視野缺損「連外出交通都會造成安全疑慮」，部分民眾是因天生結構缺少提眼肌，後天退化多為40、50歲以上中年人居多。

呂明川說，近年因3C使用率高，眼瞼下垂案例有年輕化趨勢，呼籲有不同程度下垂，建議盡早至整形外科評估，避免錯過治療黃金期。

