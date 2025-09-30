自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

《蛋白質→蔬菜→澱粉》 想掰了「小腹婆」 縮腰圍有撇步

2025/09/30 05:30
《蛋白質→蔬菜→澱粉》 想掰了「小腹婆」 縮腰圍有撇步

▲營養師張秀如指出，吃飯順序對了，可以避免血糖劇烈波動，減少脂肪囤積在腹部。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

《蛋白質→蔬菜→澱粉》 想掰了「小腹婆」 縮腰圍有撇步

▲營養師張秀如建議，三餐進食先吃蛋白質，能快速啟動腸道分泌飽足激素（GLP-1），減少總食量攝取。（台南市立醫院提供）

你是否覺得小腹日益突出、褲頭越來越緊？台南市立醫院營養師張秀如提醒，影響腰圍的不僅是運動量，吃飯順序也是關鍵。近來營養界推廣「先吃蛋白質、再吃蔬菜、最後吃澱粉的進食模式，有助控制體重、延長飽足感，能有效減少腹部脂肪堆積，悄悄縮小腰圍。

張秀如表示，許多人想減重、會選擇先吃蔬菜，但若目標是擺脫小腹，應該把「蛋白質」放在第一順位，因為蛋白質能快速啟動腸道分泌飽足激素(GLP-1)，減少後續的總食量攝取，與新興的減重藥物「瘦瘦針」有相似原理。接著進食蔬菜，利用膳食纖維延緩消化，進一步降低血糖上升速度；最後攝取原型澱粉，能避免血糖劇烈波動，減少脂肪囤積在腹部位置。

調整進食模式 減少腹部脂肪堆積

營養師建議先吃的蛋白質，例如：魚、雞胸肉、豆製品、雞蛋、無糖優格等，能啟動飽足感及穩定血糖；再吃蔬菜，例如：花椰菜、秋葵、菇類、番茄及各類葉菜，能延緩消化，並維持長效飽足感；最後吃原型澱粉，如：糙米、地瓜、燕麥、山藥等，避免血糖飆升，降低脂肪囤積風險。

張秀如說，在飲食實踐上，還有幾個小技巧能有加乘效果與迷思觀念須導正：

●澱粉並非敵人，應選擇原型澱粉，避免完全不吃造成精神不濟與代謝下降。

●放慢進食速度，每餐飲食時間至少20分鐘，能讓大腦接收到飽足訊號。

●用餐前先喝水，用餐中分次飲用湯水，可幫助控制食量、延緩血糖上升。

因為健康不僅取決於「吃什麼」，更關鍵的是在於「怎麼吃」。張秀如建議，民眾調整進食順序，不只能讓腰圍輕鬆縮小，也能為長遠的健康打下基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中