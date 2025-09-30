《蛋白質→蔬菜→澱粉》 想掰了「小腹婆」 縮腰圍有撇步

▲營養師張秀如指出，吃飯順序對了，可以避免血糖劇烈波動，減少脂肪囤積在腹部。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲營養師張秀如建議，三餐進食先吃蛋白質，能快速啟動腸道分泌飽足激素（GLP-1），減少總食量攝取。（台南市立醫院提供）

你是否覺得小腹日益突出、褲頭越來越緊？台南市立醫院營養師張秀如提醒，影響腰圍的不僅是運動量，吃飯順序也是關鍵。近來營養界推廣「先吃蛋白質、再吃蔬菜、最後吃澱粉的進食模式，有助控制體重、延長飽足感，能有效減少腹部脂肪堆積，悄悄縮小腰圍。

張秀如表示，許多人想減重、會選擇先吃蔬菜，但若目標是擺脫小腹，應該把「蛋白質」放在第一順位，因為蛋白質能快速啟動腸道分泌飽足激素(GLP-1)，減少後續的總食量攝取，與新興的減重藥物「瘦瘦針」有相似原理。接著進食蔬菜，利用膳食纖維延緩消化，進一步降低血糖上升速度；最後攝取原型澱粉，能避免血糖劇烈波動，減少脂肪囤積在腹部位置。

調整進食模式 減少腹部脂肪堆積

營養師建議先吃的蛋白質，例如：魚、雞胸肉、豆製品、雞蛋、無糖優格等，能啟動飽足感及穩定血糖；再吃蔬菜，例如：花椰菜、秋葵、菇類、番茄及各類葉菜，能延緩消化，並維持長效飽足感；最後吃原型澱粉，如：糙米、地瓜、燕麥、山藥等，避免血糖飆升，降低脂肪囤積風險。

張秀如說，在飲食實踐上，還有幾個小技巧能有加乘效果與迷思觀念須導正：

●澱粉並非敵人，應選擇原型澱粉，避免完全不吃造成精神不濟與代謝下降。

●放慢進食速度，每餐飲食時間至少20分鐘，能讓大腦接收到飽足訊號。

●用餐前先喝水，用餐中分次飲用湯水，可幫助控制食量、延緩血糖上升。

因為健康不僅取決於「吃什麼」，更關鍵的是在於「怎麼吃」。張秀如建議，民眾調整進食順序，不只能讓腰圍輕鬆縮小，也能為長遠的健康打下基礎。

