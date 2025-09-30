靜脈曲張靠食療？ 效果不夠！

▲Diosmin主要藏在柑橘類的果皮和白色果膜，可以幫助血管變得比較堅韌，但不能達到治療效果。（資料照）

文／蔡承根

很多人問我：「醫師，我常常吃蕎麥麵、喝茶，也愛吃橘子，聽說裡面有保護血管的成分，這樣是不是就可以預防或治療靜脈曲張呢？」答案是食物雖有幫助，但效果和藥物相比，還是有差距。

Rutin（蘆丁或芸香苷）和Diosmin（地奧司明）是2種常見的「類黃酮」，它們存在於許多植物裡。Rutin在蕎麥、蘋果皮、莓果、洋蔥和茶葉裡都找得到；Diosmin則主要藏在柑橘類的果皮和白色果膜裡。這些成分的共同特點，是能幫助血管變得比較堅韌，不容易滲出液體，造成水腫，還能減輕發炎和自由基對血管的傷害。

換句話說，它們能幫血管「打蠟上油」，讓血液流得比較順，減少腿部沉重、腫脹或晚上抽筋等不舒服的感覺。

聽起來很神奇對吧？那如果每天多吃水果、多喝蕎麥茶，是不是就能治好靜脈曲張？答案恐怕沒那麼簡單。原因在於「劑量」：食物裡的Rutin和Diosmin含量其實不高，大概只有幾毫克到幾十毫克。這樣的量，放在長期保養是很好的，對血管健康肯定有加分，但若要達到臨床研究中看到的治療效果，就遠遠不夠了。

在醫學研究裡，常用的是「藥理等級」的製劑。像是Rutin經過改良後的衍生物（Hydroxyethylrutosides），或是藥廠從橙皮苷半合成的Diosmin，再磨成更容易吸收的微粒化配方（MPFF）。這些製劑的劑量通常是每天500-1000毫克，遠高於一般飲食能提供的量。隨機對照試驗和綜合分析已經證實，這樣的劑量能明顯改善靜脈曲張的症狀，比如腿痛、腫脹、沉重感，甚至對比較嚴重的病人（皮膚變黑、硬化或出現潰瘍）也有一定幫助。

長期保養加分 但治療還是需藥物

所以，如果只是輕度的血管不適，靠日常飲食中的類黃酮，確實能當作保養；但如果已經有明顯的靜脈曲張，甚至合併腫脹或皮膚變化，單靠食物是不夠的，還是需要醫師評估，考慮是否需要藥物或進一步治療。

水果、蕎麥和茶葉裡的Rutin和Diosmin，就像給血管加上一層保護膜，屬於日常保養；而藥物中的高劑量配方，則是用來真正治療症狀的。兩者各有角色，不能互相取代。

（作者為義大癌治療醫院、右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

