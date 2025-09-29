職能治療效果緩慢 虛擬實境復健提升上肢功能

▲職能治療師運用虛擬實境系統，協助中風患者進行上肢復健訓練。 （照片提供／許瑋丹）

文／許瑋丹

55歲的王先生熱愛園藝，但在中風後，左手無法順利地抓握工具，甚至連基本的生活動作都變得困難重重。他每天認真參與復健，但進步卻十分緩慢。

他告訴職能治療師：「我每天都很努力，但為什麼效果不太明顯？是不是還有其他更有效的方式，可以讓我的手快點恢復？」職能治療師回答他：「其實現在復健的方式很多樣化，或許可以試一些新的技術，幫助你更有效率地恢復。」

搭配傳統治療 3週明顯改善

約有80%的中風患者會面臨手部運動功能的障礙，這大幅影響了日常生活能力與生活品質。中風後手部功能的恢復，不僅需要及時介入，也需要創新且有效的治療方式。近年來，虛擬實境技術（VR）搭配傳統復健療法，已成為突破性的新趨勢。

近期臨床研究顯示，結合專為中風患者設計的虛擬實境復健系統，可顯著提高患者的手部運動功能，效果明顯優於僅使用傳統復健方法。研究指出，每天進行約50分鐘的虛擬實境訓練並搭配100分鐘的傳統治療，在3週後就有看到明顯改善。這種方式不僅有效降低肌肉痙攣的程度，更能明顯提升手腕與手部的功能性活動，例如抓握、捏取與日常生活中的精細動作。

互動體驗增加患者投入感

為什麼虛擬實境系統這麼有效？因為這種系統能提供大量、重複且精確的動作訓練。傳統復健1堂課可能只做到數十次動作重複，而虛擬實境系統在同樣的時間內能提供超過300次的精準動作練習。

此外，系統還能根據每名患者的進步情況及時調整訓練難度，避免挫折，保持患者訓練的動力與積極性。

以手套型虛擬實境裝置為例，這種裝置配備感應器，能即時監控每個手指與手腕的動作，透過有趣的遊戲形式，讓患者在虛擬環境中重複進行特定動作，如抓握與手指伸展。這種身歷其境的互動體驗，不僅提升了患者的投入感，更顯著提高了治療效果。

結合虛擬實境技術與傳統復健療法，讓患者不僅有機會能更快恢復手部功能，也有望提升日常生活的參與品質。

（作者為基隆長庚醫院復健科職能治療師）

