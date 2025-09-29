自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

花蓮設2處安心關懷站 協助災後心理重建

2025/09/29 05:30
花蓮設2處安心關懷站 協助災後心理重建

▲花蓮縣衛生局派遣心理專業人員，進駐收容所及瑞穗生命園區，設立「安心關懷站」。 （圖為衛福部提供）

記者林志怡／台北報導

花蓮設2處安心關懷站 協助災後心理重建

▲災民與志工恐經歷心理衝擊，可尋求安心關懷站協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日因樺加沙颱風帶來的強降雨發生潰流，位於下流的光復鄉慘遭泥流重創，教師節連假首日起就有大量的志工湧入當地協助救災。衛福部心理健康司長陳柏熹指出，除當地民眾災後經歷極大的心理衝擊，志工前進當地也可能因為「遇到與預期不同的情況」而產生心理支持需求，都可以就近尋求社區心理衛生中心或收容中心進駐人員協助。

陳柏熹表示，目前花蓮縣衛生局已經派遣心理專業人員進駐收容所及瑞穗生命園區，設立「安心關懷站」，並提供關懷訪視、心理支持、安心團體等服務，受災民眾若有需要，都可以就近取得服務。

衛福部統計，截至9月28日12時止，服務團隊共設置2處安心關懷站，分別位於光復鄉大進國小及瑞穗生命園區，累計服務1502人次，服務內容包括關懷訪視、安心團體、衛教宣導，以及「心情溫度計」心理健康篩檢等。

陳柏熹說，除提供災情後急需的心理支持服務，衛福部也將根據過程中的篩檢與評估結果，持續追蹤災民需求，適時協調精神醫療與心理專業單位投入，於必要時提供專案補助，協助災後心理重建，幫助受災民眾度過難關。

救災志工也可尋求幫助

另針對近期大量湧入災區的「鏟子超人」，陳柏熹也提到，志工與這次動員、前往救災的團隊，在前往當地協助救災前的想像，與災區實際的狀況可能有極大的落差，突然進入災區情境，同樣可能受到極大的心理衝擊，務必維持身心安適、心情平靜，並保持生活效能，與外界持續聯繫以獲得陪伴與支持。

陳柏熹提醒，不論是受災民眾或前往協助的志工，都務必抱持彈性面對變動的態度，專注於可達成的目標，尋找未來的希望，若持續有焦慮、恐慌、精神不集中、失眠、容易作惡夢或受驚嚇、情感低下或麻木等狀況，務必尋求「安心關懷站」或其他心理健康專業資源的幫助。

