健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

肩關節次發性沾黏 術後復健宜早

2025/09/28 05:30
肩關節次發性沾黏 術後復健宜早

▲腋下肱骨關節盂韌帶注射。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

黃女士某次登山滑倒緊急抓住纜繩後，右肩膀劇痛抬不起來。先經軟組織超音波檢查，發現她的右側嵴上肌肌腱有大於2公分的撕裂傷，合併血水，而X光並無明顯脫臼或骨折。

可合併肩關節囊擴張注射

轉診骨科進行手術重建後，依醫囑以肩帶固定1個多月，開始進行徒手治療。然而她的右肩活動角度明顯受限，被動外展不足90度，且每次抬手都會誘發疼痛。經檢查發現肩關節囊腫脹，屬於次發性五十肩，配合肩關節囊擴張術注射和一對一關節鬆動治療後，黃女士的右肩角度與疼痛很快就改善了。

肩膀是全身活動角度最大的關節，容易因為外傷、肌腱撕裂傷、肱骨骨折後、肌腱手術後而導致次發性的活動角度變小、疼痛與沾黏。

上肌肌腱手術的選擇是全層撕裂傷、急性損傷、合併肩關節功能受損，或是已接受復健保守治療超過半年以上無效者。其中很常見也很棘手的是嵴上肌肌腱手術後的肩關節沾黏，術後需要固定肩關節讓縫合後的肌腱修復長好，並避免扯離骨緣，造成再次撕裂傷。

多數病人經歷此一階段時均無大礙，但少數患者會衍生出次發性沾黏性關節炎，雖肌腱修復良好，於此過渡時期反而得犧牲肩關節的活動角度，也會造成生活上的不便。

要避免手術後的肩關節沾黏，建議可以在手術數天後，已經不會傷口大痛的狀況下，就轉介復健科，給予手術後一對一的徒手運動治療，並在輔助下逐漸增加被動、主動活動角度。術後除復健外，於日常生活仍建議固定4週以上，以確保手術位置的穩定。

若病人出現明顯沾黏表現，則建議儘早積極介入，在避開手術位置的考量下，從腋下肱骨關節盂韌帶處進行肩關節囊擴張注射（如圖）數次將是首選，合併一對一關節鬆動治療，以加速進步。

（作者為順新復健科診所院長）

