健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

肺腺癌切除1/5肺葉 57歲男運動重生

2025/09/28 05:30
肺腺癌切除1/5肺葉 57歲男運動重生

▲台灣抗癌協會長年推動「不倒騎士」公益活動，帶領癌友挑戰玉山、日月潭與環島，理事長黃文傑今天將率隊與癌友一起泳渡日月潭。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

「得癌症，生命故事還是可以很精彩！」57歲黃先生因健檢意外發現肺腺癌，手術切除了1/5肺葉，他形容那一塊被切除的肺葉就像一顆「肉圓」，術後一度因呼吸急促感到挫折，在醫師鼓勵下，走進台灣抗癌協會，用運動改寫人生。

黃先生說，他回診時向醫師抱怨「開完刀後一直很喘」，主治醫師、馬偕紀念醫院副院長黃文傑安慰他，少了一個肺葉會喘是正常的，只要多運動就能改善，還遞給他上面寫著「台灣抗癌協會」的紙條，邀請他一起騎腳踏車。

騎單車環島登玉山 今日泳渡日月潭

黃先生一查發現活動要連騎10天、總長1100公里。他笑說，抱著「反正騎不動就上保母車的心態。」一週後隨隊環島，過程中很喘很累，但最後靠著意志力完成全程，沒有上過保母車，此後他還挑戰爬玉山，現又準備與醫師及癌友們一起泳渡日月潭。

黃先生坦言，自己沒有肺癌家族史，最難過的是太太8年前因乳癌過世，所幸他因健檢早期發現，加上醫師技術與鼓勵，重新站起來，現在他看起來比同齡朋友還要有活力，「同學聚餐時，很多人要吃三高藥物，或睡前吃安眠藥，我都沒有。」他表示，運動後感覺肺活量愈來愈好，甚至覺得比生病前更健康，癌症經歷也讓他更珍惜健康，並用行動證明「運動抗癌、癌症不來」。

台灣抗癌協會長年推動「不倒騎士」圓夢公益活動，每年帶領癌友攀登玉山、橫渡日月潭、單車環台，今年發表「不倒騎士」第12屆紀念冊，完整記錄癌友與志工環台心路歷程，也將於11月舉辦第13屆單車環島，並號召「不倒泳士」今日泳渡日月潭3300公尺。

黃文傑也是台灣抗癌協會理事長，與33位選手一同橫渡日月潭，其中6成是癌友。馬偕醫院文化委員會主席施壽全也表示，協會助癌友挑戰自我，也用行動擁抱台灣。

