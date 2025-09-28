自由電子報
牙周病慢性發炎 白內障風險高33％

2025/09/28 05:30
牙周病慢性發炎 白內障風險高33％

▲若患有糖尿病、高度近視或年長者，因屬於白內障高風險群，更應重視口腔保健；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／張芯瑜

牙周病慢性發炎 白內障風險高33％

▲醫師替患者檢查眼睛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張芯瑜）。

46歲王先生前陣子因為牙齦腫痛流血，正在接受牙周病治療。最近他發現自己看東西越來越吃力，晚上開車也特別畏光，赴眼科檢查確診為白內障。因王先生沒有近視，也沒有任何眼睛外傷病史，正值壯年卻罹患白內障，讓他百思不得其解。經詢問病史發現，因他患有牙周病，白內障的發生也和身體的慢性發炎有關，提升王先生罹患白內障的風險。

發炎因子破壞水晶體蛋白質結構

牙周病是細菌感染引起的慢性發炎疾病，當牙周組織受到細菌侵襲，身體會啟動發炎反應來對抗感染，這些發炎因子不僅會存在於口腔，還可能隨著血液循環流竄到全身。當這些發炎因子到達水晶體時，可能破壞水晶體的蛋白質結構，導致其變得混濁，進而形成白內障。

根據2022年針對35萬人的台灣大型健保資料研究發現，無論年紀、性別、是否有慢性病，以及是否使用類固醇藥物，如果曾經被診斷有牙周病，未來得到白內障的機率，會比沒有牙周病的人高出33％，假如同時有糖尿病或高血脂，得到白內障的機率會比一般人多出2倍以上。

2025年有研究團隊針對233位白內障患者的房水進行分析，發現有43％患者檢測出牙周病常見致病菌Porphyromonas gingivalis（簡稱Pg菌）的基因。相較之下，127位青光眼患者的房水中，僅有不到5％呈現陽性，代表Pg菌可能與白內障的發生有關。研究進一步發現，這些Pg菌並非直接住在水晶體中，而是透過免疫細胞作為載體，進入眼內組織，誘發水晶體上皮細胞，產生類纖維化的變化。

雖然牙周病和白內障之間的確切機轉還在研究中，但目前普遍認為，全身性的慢性發炎是連結這2種疾病的關鍵。健康維護不能只聚焦於單一器官，應從全身性慢性發炎進行跨科別整合照護。

應用含氟牙膏 每半年洗牙檢查

建立口腔健康絕對不僅關乎牙齒，牙周病也可能是影響視力的潛在風險，建議每日使用含氟牙膏刷牙3次，每半年接受洗牙治療和牙周檢查，若患有糖尿病、高度近視或年長者，因屬於白內障高風險群，更應重視口腔保健。

（作者為遠見眼科台北101旗艦醫師）

