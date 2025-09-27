自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

長年不清理 嬤肚臍痛飄臭味 竟是陳年粉瘤作祟

2025/09/27 05:30
長年不清理 嬤肚臍痛飄臭味 竟是陳年粉瘤作祟

▲醫師提醒，需留意肚臍的清潔與健康狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／江紀萱

長年不清理 嬤肚臍痛飄臭味 竟是陳年粉瘤作祟

▲病患的肚臍被一顆褐色腫瘤佔據，伴隨著粗糙的表面，完全看不到原來的肚臍凹陷處。（照片提供／江紀萱）

「醫師，我的肚臍好像長了一個什麼怪東西，是不是長了『拍咪啊』（壞東西）？」70歲的陳女士（化名）走進診間擔心地問，自述最近肚臍稍有疼痛感，擔心有發炎或是病變。筆者掀開衣服，驚訝地發現原本該是肚臍凹陷處，居然有1顆黃褐色的腫瘤塞住，表面相當粗糙，第一印象以為是病毒疣。

筆者詢問該位患者發生時間多久，她不好意思地說：「我也不知道，因為平常也很少看自己的肚臍，只覺得這兩天有點痛，一看嚇一跳，怎麼有1顆東西在那邊。」

筆者以鑷子輕輕拉扯腫瘤，發現末端與肚臍凹陷相連處，居然可以慢慢地剝離，於是小心翼翼地把腫瘤完整夾出，發現是1顆皮下囊腫，也就是俗稱的粉瘤。

平日洗澡可適度清潔肚臍

粉瘤與皮膚貼合處，有著囊袋的膜狀物，而外觀深黑色的部分，推測應該是粉瘤內容物的角質層，因暴露在空氣中時間過久導致氧化，才形成深色外觀。粉瘤拔除之後，筆者以濕棉棒將肚臍內殘留的角質層與囊袋清理乾淨，並衛教患者平時洗澡時可以觀察肚臍外觀，適度清潔，以避免粉瘤復發。

皮膚囊腫（epidermal cyst）是1種皮膚的良性腫瘤，摸起來有1顆硬硬的像痘痘一樣的內容物，此囊腫由上皮細胞形成囊袋包覆，囊袋會往囊腔內分泌角蛋白（角質層），慢慢堆積，越來越大。通常無症狀，但若大到1個程度有可能破裂造成發炎，或是細菌感染流膿。

根治方式是使用手術完整切除，但此患者的囊腫並非在皮下，而是肚臍凹陷處的皮膚表面，因此筆者使用鑷子將囊腫與囊袋清除乾淨即可。也呼籲民眾若有皮膚囊腫問題，可找專科醫師評估是否能切除，切莫自行擠壓，容易造成囊腫破裂發炎，甚至越長越大。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

