自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

月餅熱量大魔王 中醫教戰緩解中秋「食積」悶脹感

2025/09/27 05:30
月餅熱量大魔王 中醫教戰緩解中秋「食積」悶脹感

▲中秋烤肉建議搭配蔬菜與纖維，以免造成腸道蠕動遲緩、腹脹、食滯等不適；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

文／劉可炫

月餅熱量大魔王 中醫教戰緩解中秋「食積」悶脹感

▲陳皮。（照片提供／劉可炫）

中秋節是象徵團圓的節日。無論是一家烤肉萬家香的熱鬧，還是共享月餅賞明月的溫馨，節慶氣氛總讓人食慾大開。但中醫認為，秋令屬金，對應臟腑之肺，此時節天地之氣漸趨收斂，陽氣下潛，萬物成熟，能量轉入地底。若於此時暴飲暴食、情志放縱，不但易傷脾胃，更易損肺氣，為冬令埋下身體失調的根源。

月餅熱量大魔王 中醫教戰緩解中秋「食積」悶脹感

▲山楂（照片提供／劉可炫）

月餅切小塊 搭配高纖水果

中秋美食各個埋藏著健康陷阱。其中以金黃誘人的月餅為首，外皮酥香多油、內餡濃甜黏膩，不論是豆沙、棗泥、蓮蓉，皆蘊含高糖高脂，入口綿密，實則熱量驚人。1顆傳統蓮蓉雙黃月餅熱量甚至相當於1份便當，若不節制攝取，極易累積脂肪、加重腸胃負擔。建議可將月餅分切小塊，與家人共享節慶喜悅，並適量搭配高纖水果如柚子、芭樂，可以補充維生素並提升飽足感，減少一口接一口的甜膩負擔，吃得開心也吃得健康。

中秋節最不可或缺的，就是總讓人食慾大開，不知不覺就大口進食的烤肉。然而，常見的烤肉食材多為高油脂的五花肉、醃漬過的香腸、肥嫩的牛小排，再加上重口味的醬料與含糖飲料，往往一場聚餐下來，熱量早已超標，腸胃更是負擔沉重。建議搭配蔬菜與纖維，以免造成腸道蠕動遲緩、腹脹、食滯等不適。

山楂陳皮茶 消肉積化食滯

食物的積滯不消，在中醫稱為「食積」。而山楂味酸、甘，性微溫，歸脾、胃、肝經，最擅消肉積、化食滯，特別適合節慶過後飲食過量、腹脹不適者調理使用。可以搭配陳皮理氣健脾，合而為茶，既芳香宜人，又能和胃消脹。

此類茶飲適合中秋烤肉後解膩清腸，於餐後溫熱飲用，有助腸胃蠕動與脂肪代謝。但山楂的消食行氣效果，長期使用將會耗損脾胃之氣，產生反效果，建議諮詢中醫師調整配方，以確保安全與療效兼顧。

（作者為彰化基督教醫院中醫部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中