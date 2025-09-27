月餅熱量大魔王 中醫教戰緩解中秋「食積」悶脹感

▲中秋烤肉建議搭配蔬菜與纖維，以免造成腸道蠕動遲緩、腹脹、食滯等不適；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

文／劉可炫

中秋節是象徵團圓的節日。無論是一家烤肉萬家香的熱鬧，還是共享月餅賞明月的溫馨，節慶氣氛總讓人食慾大開。但中醫認為，秋令屬金，對應臟腑之肺，此時節天地之氣漸趨收斂，陽氣下潛，萬物成熟，能量轉入地底。若於此時暴飲暴食、情志放縱，不但易傷脾胃，更易損肺氣，為冬令埋下身體失調的根源。

月餅切小塊 搭配高纖水果

中秋美食各個埋藏著健康陷阱。其中以金黃誘人的月餅為首，外皮酥香多油、內餡濃甜黏膩，不論是豆沙、棗泥、蓮蓉，皆蘊含高糖高脂，入口綿密，實則熱量驚人。1顆傳統蓮蓉雙黃月餅熱量甚至相當於1份便當，若不節制攝取，極易累積脂肪、加重腸胃負擔。建議可將月餅分切小塊，與家人共享節慶喜悅，並適量搭配高纖水果如柚子、芭樂，可以補充維生素並提升飽足感，減少一口接一口的甜膩負擔，吃得開心也吃得健康。

中秋節最不可或缺的，就是總讓人食慾大開，不知不覺就大口進食的烤肉。然而，常見的烤肉食材多為高油脂的五花肉、醃漬過的香腸、肥嫩的牛小排，再加上重口味的醬料與含糖飲料，往往一場聚餐下來，熱量早已超標，腸胃更是負擔沉重。建議搭配蔬菜與纖維，以免造成腸道蠕動遲緩、腹脹、食滯等不適。

山楂陳皮茶 消肉積化食滯

食物的積滯不消，在中醫稱為「食積」。而山楂味酸、甘，性微溫，歸脾、胃、肝經，最擅消肉積、化食滯，特別適合節慶過後飲食過量、腹脹不適者調理使用。可以搭配陳皮理氣健脾，合而為茶，既芳香宜人，又能和胃消脹。

此類茶飲適合中秋烤肉後解膩清腸，於餐後溫熱飲用，有助腸胃蠕動與脂肪代謝。但山楂的消食行氣效果，長期使用將會耗損脾胃之氣，產生反效果，建議諮詢中醫師調整配方，以確保安全與療效兼顧。

（作者為彰化基督教醫院中醫部醫師）

