雙微創手術 鼻過敏患者新選擇

▲鼻水流不停好難受；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王文弘）

文／王文弘

34歲的陳小姐，每逢秋冬換季，就像「行走的水龍頭」，鼻水流不停、噴嚏連連，晚上因鼻塞睡不好，白天工作精神不濟。長期使用口服抗過敏藥與鼻噴劑控制症狀，但效果有限，甚至因長期使用噴劑導致依賴性鼻炎。經與醫師討論後，決定自費接受「低溫射頻鼻甲消融手術」合併「雷射後鼻神經燒灼阻斷手術」，並在術後使用膠原蛋白基質粉保護傷口。術後1個月，鼻過敏症狀明顯改善，終於能自在呼吸、安穩入睡。

膠原蛋白基質粉 替代傳統敷料

據統計，台灣大約每4人中，有1人為過敏性鼻炎患者，盛行率達25%，多數患者透過藥物治療或鼻噴劑即可獲得控制，但仍約有1/3族群藥效不佳，症狀嚴重影響生活品質。對於這些患者，醫師會評估是否適合進一步接受低溫射頻鼻甲消融結合雷射後鼻神經燒灼的雙微創手術，作為藥物或噴劑治療無效時的新選擇。

請繼續往下閱讀...

相較於傳統高溫電燒，射頻技術採用低溫能量，能精準消融肥厚的下鼻甲組織，降低鼻腔阻塞與過敏反應，手術過程僅需局部麻醉，大約30分鐘即可完成，術後無需住院，隔天即可恢復日常生活。同時，雷射後鼻神經燒灼術能在內視鏡引導下精準定位後鼻神經，阻斷過敏訊號傳遞，改善流鼻水、噴嚏頻繁等症狀，雙效並行，讓治療更全面。

為了進一步提升術後舒適度，有的醫院已引入膠原蛋白基質粉作為替代傳統敷料的選擇，其能保護手術傷口表面，幫助止血，並吸收組織液，降低術後結痂與疼痛感，且因可被人體自然吸收，無需再度取出，避免傳統敷料抽取時，造成的鼻腔刺激與不適感，但也需自費。

7成病患術後明顯改善

臨床統計顯示，接受前述雙微創手術治療的患者中，約7成鼻過敏症狀獲得明顯改善，包括鼻塞、流鼻水與噴嚏頻繁等困擾。手術時間短、出血少、復原快，大部分患者術後當天即可返家，隔天便能恢復正常生活。

要提醒的是，任何手術都仍有風險，需由耳鼻喉專科醫師完整評估，並透過「醫病共享決策」選擇最適合的治療方案。鼻過敏治療也不能只靠手術，日常生活仍需配合環境控制，例如避免過敏原、定期清潔寢具、維持室內空氣品質，搭配手術與生活管理，才能長久擺脫過敏困擾。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法