健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

血癌治療新紀元 口服標靶「BTK抑制劑」納健保給付

2025/09/27 05:30
血癌治療新紀元 口服標靶「BTK抑制劑」納健保給付

▲健保署從10月1日起，將擴大新一代口服標靶藥物給付；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

健保署10月1日起，將擴大新一代口服標靶藥物「BTK抑制劑」給付，涵蓋濾泡性淋巴瘤（FL）、慢性淋巴性白血病（CLL）與被套細胞淋巴瘤（MCL）3大適應症，預計可嘉惠約250名病友，每戶每年平均可減少約190萬元醫療支出。

每位病友可年省190萬支出

截至2024年10月，健保已納入10項血液癌藥品，包括7項新藥與3項擴增給付，預計將有超過1100名病友受惠，藥費投入近19億元，此次再擴增給付，包括濾泡性淋巴瘤第三線暫時性支付、CLL擴及非17p缺失病人的二線以上治療，以及MCL放寬至無療程限制，回應臨床需求。

馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師張明志指出，台灣65歲以上人口至2024年已達19%，其中60%的癌症病例與70%的癌症死亡都發生在這一族群。以濾泡性淋巴瘤為例，患者初期多無症狀，病程緩慢，多數病人在一線治療能獲得控制，但仍難以治癒，約20%在2年內復發，預後較差。由於傳統化療毒性大，高齡病友常難以耐受，此次BTK抑制劑納保，不僅填補第三線治療空窗，更提供「無化療」選擇。

慢性淋巴性白血病也是高齡好發癌症，血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，中位診斷年齡69歲，台灣每年約新增270例，存活率隨年齡遞減，小於60歲者5年存活率81%，80歲以上僅35%，帶有特定基因變異者預後更差。過去BTK抑制劑僅限del-17p基因缺陷或復發病友，如今擴大至IGHV未突變等高危族群，約佔3成病人，為治療帶來重大突破。

擴增給付3大適應症 不再受限使用次數

至於被套細胞淋巴瘤，屬進程具侵襲性且易復發的疾病，病友常在接受一線治療數年後再度惡化。張明志指出，傳統治療難以達到治癒效果，如今BTK抑制劑突破給付限制，讓復發或難治病友不再受限於使用次數，能爭取更多「生存紅利」，也大幅減輕家庭財務負擔。

癌症希望基金會副執行長嚴必文強調，這是真實改變血癌病友生命的政策，但多數血癌用藥仍受限於給付時程，病友屆臨期限時又要承受龐大的「財務毒性」，呼籲政府應編列更充裕的新醫療科技預算，讓病友獲得適切且周延的治療支持。

