自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

桃園出現首例本土登革熱 感染源待釐清

2025/09/26 05:30
桃園出現首例本土登革熱 感染源待釐清

▲疾管署提醒，防病媒蚊叮咬，可使用含DEET、派卡瑞丁或IR-3535等成分的防蚊藥劑；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

桃園出現首例本土登革熱 感染源待釐清

▲疾病管制署昨日公布桃園市出現首例本土登革熱病例。 （資料照）

疾病管制署昨天公布桃園市出現首例本土登革熱病例，患者是1名50多歲男性，9月15日出現發燒症狀，期間多次就醫但未被懷疑，直到22日醫師發現疑點並通報檢驗，確診為登革熱，目前已返家休養，同住家人暫無症狀。

5旬男確診 與高雄疫情病毒株不同

疾管署發言人曾淑慧指出，個案潛伏期內無國外旅遊史，也未曾前往南部疫情地區，主要活動地點為桃園市內，包括桃園、中壢、龜山等，基因定序結果顯示，與高雄疫情的病毒株不同，研判感染源沒有直接關聯，來源仍待調查。

曾淑慧指出，北部過去也曾出現登革熱群聚，主要與「白線斑蚊」有關；南部則因埃及斑蚊分布廣、傳播力強，病例數相對較多。雖然白線斑蚊傳播力較低，但仍可能造成本土疫情，「這也是為什麼新北、台北都曾有過群聚案例。」

疾管署統計，今年截至9月24日，全台共累計13例本土病例，分布於高雄12例及桃園1例，均無重症或死亡；另有175例境外移入病例，為近6年同期次高，9成以上來自東南亞。全球今年累計逾422萬例病例、2987例死亡，美洲疫情最為嚴峻，亞洲多國疫情持續升溫。

疾管署也提醒，樺加沙颱風帶來全台降雨，呼籲民眾落實住家內外環境巡檢與積水容器清除。外出時應穿著淺色長袖衣褲，並使用含DEET、派卡瑞丁或IR-3535等成分的防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等症狀，應盡速就醫並告知活動史。醫療院所也須提高警覺，落實詢問TOCC，並善用NS1快篩輔助診斷，及早通報、及早防治。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中