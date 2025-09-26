自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

善用藥事照護藥局 防藥物交互作用

2025/09/26 05:30
善用藥事照護藥局 防藥物交互作用

▲長輩常因慢性病而需服藥控制病情，若用藥種類多，小心藥品交互作用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

善用藥事照護藥局 防藥物交互作用

▲藥局藥師可提供民眾用藥諮詢。 （記者林志怡攝）

不少長輩常年受慢性病所苦，除了常就醫外，每天要吃的藥也很多，有時看著藥袋也不知道從何吃起。衛福部食藥署建議，民眾對於用藥有疑惑時，可以前往社區藥局請藥師協助，而因為多重慢性病而有多種藥物要使用的患者也可以在「藥事照護藥局」尋求藥物整合服務，也降低藥品交互作用風險。

食藥署副署長王德原指出，全台有超過9000家社區藥局，可提供民眾用藥諮詢與建議，去年度藥師執行藥事照護服務近1.1萬人次，其中藥師針對用藥配合度不佳的病人提供的「用藥配合度諮詢服務」達5248人次，針對個案用藥問題提供協助的「判斷性服務」達5721人次。經藥師介入照護後，個案用藥配合度提升率高達96%，成果顯著。

長者用藥多 可尋求藥物整合服務

台北市藥師公會理事長尹岱智則表示，銀髮族、成人過敏、家中孩童用藥諮詢是社區藥局最常遇到的3類求助族群，尤其65歲以上銀髮族就醫次數多，用藥量也大，不少長者同時具有多重疾病，如糖尿病、高血壓等，動輒服用5種以上藥物。

新北市藥師公會理事長許有杉表示，根據研究，同時服用3種藥物就有交互作用風險，同時使用5種以上藥物就會出現交互作用，且有些患者會依據自己的病情擅自調整藥物使用頻率或使用量，甚至直接停藥，用藥順從性不佳也為疾病控制帶來風險，透過社區藥師的說明，有助於長者理解並遵從醫囑，落實疾病控制。

藥師公會全聯會常務監事李懿軒補充說明，社區藥局最常碰到民眾無法分辨藥品，請藥師協助，或是對於用藥頻率存在疑惑，因此前來諮詢。民眾可透過食藥署或藥師公會全聯會網頁搜尋「藥事照護藥局」，向藥師尋求用藥整合與藥物交互作用的幫助，在藥師的把關下，可降低用藥後，產生交互作用的風險，也可提高民眾用藥的方便性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中