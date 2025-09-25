1天1杯奶茶 22歲女「3招」逆轉糖尿病前期

▲妙齡女天天1杯奶茶，健檢發現血糖高於正常值，陷入糖尿病前期危機；圖為情境圖。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

22歲妙齡女體檢發現空腹血糖值110mg/dL，尿液檢查尿蛋白2+，但是她的家族成員都沒有糖尿病病史，生活習慣不菸不酒，飲食三餐正常，身體質量指數BMI 18.7標準體位，血壓也在正常值；醫師一細問其飲食習慣，才發現她從不喝白開水，唯一喜好就是每天700c.c.奶茶當開水喝，檢測糖化血色素已是5.7%，已經進入糖尿病前期。

台北榮總新竹分院副院長黃政斌指出，糖尿病前期是指血糖高於正常值，但未達到糖尿病診斷標準的這段過渡期。當空腹血糖介於100-125mg/dL，或是糖化血色素介於5.7%-6.4%間，都被界定為糖尿病前期。

請繼續往下閱讀...

2022年國健署統計，45歲以上國人糖尿病前期盛行率33.8%，確診糖尿病20.4%，相當於45歲以上國人有54%不是在糖尿病前期就是已罹患糖尿病。糖尿病年輕化的趨勢中，19到34歲的年輕族群約有1/4是糖尿病前期患者，1/10已是糖尿病，未來發生嚴重疾病的相關風險高，包括腦中風、心肌梗塞或是洗腎。

減脂、增肌、控糖 加上定期運動

黃政斌提供逆轉糖尿病前期3大訣竅：減脂、增肌、控糖，其中飲食控制佔8成的重要性。飲食的關鍵心法是減糖、減脂、減澱粉，要限制蛋糕、餅乾、冰淇淋、含糖飲料、油炸品或肉類加工品等。飲食習慣要改變為吃菜配飯，甜度高的水果也要適量。

運動的關鍵心法是定期且規律的有氧運動，如快走、慢跑或是游泳等。建議每週至少150分鐘的中等強度運動。肌力訓練或重訓對身體代謝也大有幫助。此外，定期進行血糖檢測，必要時，加驗糖化血色素，早期發現糖尿病前期狀況，才能讓自己免於糖尿病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法