小腿腓骨拼回下巴 北榮數位精準醫療 重建口腔顱顏

▲吳政憲醫師（右）和28歲的林先生（左）分享治療成果。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲3D手術設計，術中結合導航、人工顳顎關節及腓骨皮瓣重建，術後影像分析。（北榮提供）

對口腔癌患者來說，手術雖能保命，卻常得付出外觀與功能受損的代價。少了下顎骨，不僅咀嚼、說話困難，更影響自信與人際關係。台北榮總口腔顎面外科團隊昨天發表最新成果，運用電腦輔助設計（CAD）、數位手術規劃與3D列印技術，將小腿腓骨「直的骨頭折成U型」拼回下巴，協助一名切除2/3下顎骨的口腔癌第4期患者，重建下顎骨與顳顎關節，讓病人不僅活下來，更能恢復外觀與功能。

功能與美學兼具 大幅縮短復原時間

北榮口腔顎面外科主任吳政憲表示，口腔癌、頭頸癌存活率提升後，患者最在意的就是「能不能重建人生」。傳統重建多仰賴醫師經驗，現在透過數位科技，術前可用斷層掃描、核磁共振進行虛擬手術規劃，術中再結合導航系統與3D列印導板，製作符合個人解剖的植入物，搭配顯微皮瓣與人工植牙，就能兼顧外觀與口腔功能，大幅縮短復原時間。

28歲的林先生分享，他因罕見的骨肉瘤必須切除大部分下顎骨，以往需要分階段重建，在北榮團隊協助下，透過新技術一次完成切除與重建，減少等待植牙的時間，也避免長期因外觀與進食困擾而影響生活，「既然遇到了就得面對，相信醫師的安排，就是最好的選擇。」

導入電腦輔助技術 直的骨頭折成U型

吳政憲指出，北榮自2011年起導入電腦輔助技術，至今已能把直腿骨切割、翻轉、折疊成U型，再銜接人工關節，「就像拼積木一樣」，幾乎能還原原貌。他坦言，目前仍以分階段治療為主，但若腫瘤惡性度低、預後良好，就有機會同步完成切除與重建，讓患者不只「活下來」，更能「活得好」。

