5大指標「兩好三壞」 國家抗藥性防治大戰 已見階段性成果

▲三軍總醫院昨天啟動「健康巴士全台跑，抗藥細菌全趕跑」互動式衛教展覽，響應「世界抗生素週」活動。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲服用抗生素應遵照醫囑；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

全球抗生素抗藥性問題日益嚴重，衛福部疾病管制署署長羅一鈞指出，雖然抗藥性並未列入國人十大死因，但肺炎、腎臟病、糖尿病等主要死因，背後常與抗藥性細菌感染相關，「它其實是隱形的殺手」，防治刻不容緩，他也公布「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」上半年成效，五大指標呈現「兩好三壞」，盼明年能扭轉劣勢，朝全民共同防治目標邁進。

抗生素抗藥性 朝全民共同防治

三軍總醫院昨天啟動「健康巴士全台跑，抗藥細菌全趕跑」互動式衛教展覽，響應「世界抗生素週」活動，院長陳元皓提醒，抗藥性不只是健康風險，更是龐大財政負擔，依國際推估，2050年台灣因抗藥性造成的經濟損失恐逾3000億元。

抗生素使用量 不降反升

羅一鈞指出，「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」為期5年，雖然今年4月才正式上路，但已有初步成果。「兩好」包括「多重抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB）」感染率原訂每年下降2%，實際已下降17.8%，醫學中心降幅更達21.6%；「加護病房相關感染率」原定下降2%，實際已下降3.8%，其中區域醫院降幅達7.1%，成效最佳。

然而「三壞」部分仍待努力，其中「抗生素使用量」原訂每年下降1%，卻不降反升，上半年增加7.8%，其中門診增11%、住院增2%；「超級細菌CRE感染」原本要將增幅控制在3%以內，卻上升10.9%，地區醫院增幅高達25.5%；「耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）」感染原定下降3%，卻增加3.3%，醫學中心增幅更達15.8%。

醫界與民眾應落實「四不一要」

羅一鈞坦言，疫情後「免疫負債」導致呼吸道感染頻繁，臨床端開立抗生素的情況普遍增加，但其實許多病毒感染並不需要抗生素。他強調，「兩好三壞」只是階段性成果，如果能擊出一支「全壘打」，就有機會全面達標，希望明年再向大家報告時，能繳出更佳成績。

醫策會董事長張上淳也呼籲醫界與民眾共同落實「四不一要」原則，「不主動要求、不自行購買、不吃他人藥、不隨便停藥，並要遵守醫囑」才能避免濫用。

台灣感染症醫學會理事長張峰義也指出，感染多重抗藥性細菌的患者，治療成本比一般患者增加1.4倍，死亡風險更高出近1.5倍，特別呼籲50歲以上長者與慢性病患者應積極接種疫苗，降低重症風險。

