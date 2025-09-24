自由電子報
2歲童發燒 腺病毒+4病原體作怪

2025/09/24 05:30
2歲童發燒 腺病毒+4病原體作怪

▲腺病毒主要感染呼吸道、腸胃道及眼睛，最易感染的族群是5歲以下的幼童；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者王俊忠／台南報導

2歲童發燒 腺病毒+4病原體作怪

▲李文琮醫師說明，根據該院住院病童統計發現，腺病毒常會聯手其他呼吸道病毒侵襲兒童。 （記者王俊忠攝）

2歲的李小弟因發燒等症狀就醫，醫師診察後，發現他有發燒、氣喘急性發作與支氣管肺炎等症狀收治住院，檢驗顯示他不僅感染腺病毒，還少見地合併感染其他4種病原體，包括人類鼻病毒／腸病毒、呼吸道融合病毒、黴漿菌和新冠肺炎病毒，經過3天治療，李小弟順利康復出院。

郭綜合醫院副院長、檢驗醫學部長李文琮表示，李小弟是該院近1年來呼吸道感染住院兒童中，罕見地感染腺病毒等5種病原體，其他兒童病例也顯示平凡又狡猾的腺病毒不只是單兵作戰，還會聯手其他呼吸道病毒侵襲幼童、老人與免疫力低下者。

李文琮說明，腺病毒是1種DNA病毒，主要感染呼吸道、腸胃道及眼睛，最易感染的族群是5歲以下的幼童；老人和免疫力低下者也易受到影響。這病毒主要經由飛沫、密切接觸或被污染的物品傳播，它可能引起發燒、喉嚨痛、結膜炎及腸胃不適，並可能導致更嚴重的肺炎。

目前腺病毒缺乏專門的治療藥物，治療上主要依賴支持性療法。李文琮說，根據郭綜合醫院2024年10月至2025年8月，對該院263位因呼吸道感染住院的兒童進行多套式聚合酶鏈式反應法檢測，發現腺病毒感染率9.1%，令人關注的是這些感染病例中有高達75%合併其他病毒感染，這些發現說明腺病毒不只是「單兵作戰」，還常會與其他呼吸道病毒聯手侵襲，讓患者感染的臨床表現更為複雜。

少接觸感冒症狀者 勤洗手

李文琮認為，腺病毒雖不像流感或新冠病毒那樣知名，卻是兒童與社區感染的重要角色，平時可加強勤洗手、避免與有感冒症狀者密切接觸、消毒清潔環境及戴口罩來防範。

