晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

秋節將到剝柚子 竟手部刺痛變黑

2025/09/24 05:30
秋節將到剝柚子 竟手部刺痛變黑

▲醫師向患者解釋病情；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （照片提供／黃奕維）

文／黃奕維

秋節將到剝柚子 竟手部刺痛變黑

▲患者的手因過度剝柚子，導致發炎變黑。（照片提供／黃奕維）

中秋佳節正是柚子盛產時節，40歲王先生和家人團聚烤肉時，賣力剝柚子幫大家解膩，順便讓孩子們拿柚子皮戴在頭上當帽子。幾天後，王先生的手開始感到刺痛發癢，皮膚顏色也越來越深，嚇得他以為自己中毒，赴醫檢查確診為植物性感光性皮膚炎。經開立外用藥膏和口服藥物後，王先生的手才順利恢復。

每到中秋節，門診中，就會遇到不少如王先生的患者，為了讓大家吃到香甜的柚子，一連剝了好幾顆，導致幾天後出現症狀。通常患者當下的反應是：「我的手怎麼會變成這樣？又痛又黑的，是不是中毒了？」

醫︰植物性感光性皮膚炎

其實這是典型的「植物性感光性皮膚炎」，因柚子皮中含有感光物質「呋喃香豆素」（furanocoumarins），當手部接觸到大量的呋喃香豆素後，若再受到紫外線照射，便會引起皮膚的光毒性反應，導致發炎、紅腫、起水泡，甚至出現數道深色印記，讓皮膚看起來又髒又黑，像是中毒一樣。

應徹底洗手 避陽光直射

若要預防植物性感光性皮膚炎，最簡單且有效的方式，就是戴上廚房用的手套或塑膠手套，能直接隔絕柚子皮上的感光物質，保護雙手不受傷害。如果沒有戴手套，剝完柚子，務必用肥皂或洗手乳徹底清洗雙手，並用清水沖洗乾淨，將殘留的呋喃香豆素洗掉。此外，剝完柚子後，盡量避免立即曬太陽，或穿上薄長袖或撐傘，減少手部直接暴露在紫外線下的機會。

許多人喜歡拿柚子皮當帽子，但因柚子皮中的感光物質，若長時間接觸臉部或頭部皮膚，同樣也會造成發炎與色素沉澱，故不建議把柚子皮放在頭上。

若不慎發生植物性感光性皮膚炎，初期可以透過冰敷緩解紅腫和刺痛感，如果症狀嚴重，出現水泡或明顯的發炎反應，就應立即就醫，由醫師開立外用藥膏或口服藥物，以減輕發炎，並加速復原。

中秋節享用柚子時，應謹慎預防植物性感光性皮膚炎。簡單的防護措施，如戴手套、徹底洗手、避免陽光直射，能有效降低皮膚受損風險。切勿將柚子皮長時間接觸皮膚，特別是臉部或頭部，以免引發發炎或色素沉澱。若不慎出現症狀，及早就醫，並遵循醫囑治療，才能讓皮膚快速恢復，安心享受團圓時光。

（作者為黃輝鵬皮膚科診所副院長）

