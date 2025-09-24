流感流行期報到！ 中秋、雙十連假添隱憂

▲流感流行期報到，民眾應養成勤洗手、生病戴口罩的習慣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

疾管署發言人曾淑慧指出，流感疫情進入流行期後，接下來的中秋、雙十等連續假期將是關鍵變數，雖然就診人數可能因休假而暫時下降，但人潮聚集恐加速傳播。

國內流感疫情正式進入流行期！疾管署昨公布最新監測資料，第38週（9月14日至20日）全國類流感門急診就診人次達11萬5930人次，較前一週上升13.1%，急診就診比率11.5%，已突破流行閾值，目前社區以A型H1N1為主流，A型H3N2占比也有上升趨勢。

疾管署發言人曾淑慧指出，疫情進入流行期後，接下來的中秋、雙十等連續假期將是關鍵變數，雖然就診人數可能因休假而暫時下降，但人潮聚集恐加速傳播。她強調，今年採購的流感疫苗株與目前社區流行病毒株相符，保護力充足，只要民眾踴躍接種，疫情就可控制。

衛福部長石崇良也指出，國內流感疫情曲線雖不像以往明顯集中於冬季，但仍呈持續波動，呼籲民眾把握10月1日公費流感疫苗開打，及早接種，疫苗需約2週才會產生保護力，同時提醒民眾「勤洗手、生病戴口罩」等非藥物防治措施不可鬆懈。

公費疫苗 10月2階段開打

今年度公費流感疫苗將自10月1日起分2階段施打，接種對象與去年相同，共採購647萬9080劑，並預留20萬劑追加量。第1階段涵蓋65歲以上長者、孕婦、幼兒、慢性病患者及醫事人員等11類對象；第2階段則自11月1日起，擴及50至64歲無高風險慢性病成人。

新冠就診降 全球疫情續升

至於新冠疫情，疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，第38週國內門急診就診2184人次，較前一週下降16.5%，但全球疫情仍處上升趨勢，日本、韓國、美國、加拿大近期都在高點，全球主要流行株以XFG與NB.1.8.1為主，鄰近國家如中國、香港、日本、韓國則以NB.1.8.1為高。

因應國際接種建議調整，新冠疫苗自10月1日起改採「風險導向」策略，公費對象縮減為10類族群，並將與流感疫苗同步分階段開打。50至64歲無高風險成人須等到11月1日，其餘9類族群自10月1日起即可接種。

疾管署也提醒，6至49歲一般民眾已不再列入公費對象，建議把握9月28日前仍可免費接種的機會，之後如需保護仍可自費接種，目前提供的Moderna JN.1疫苗仍具保護效果。

