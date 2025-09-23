「汗疱疹」疼痛難耐 中醫調理除大患

▲李聰界主任強調，中醫治療汗皰疹依不同類型病人施治，建議應耐心配合專業中醫師治療以得到改善效果。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

40歲陳姓男子在機械廠工作，經常要接觸到潤滑油和化學清潔劑，最近雙手開始出現一些水泡並伴隨刺癢的感覺，不慎搓揉後發生脫皮，甚至皮膚出現乾裂疼痛，到皮膚科確診是汗疱疹，因治療後症狀還是反覆發作，決定改看中醫，中醫師針對雙手水泡以清利溼熱藥材調理體質，3個月後改善症狀，讓他開心重返工作崗位。

過敏性皮膚炎

常見 春夏交替之時

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科主任李聰界表示，汗疱疹是1種過敏性的局部皮膚炎，發生原因不明，可能與慢性的情緒壓力有關，經常於春夏交替之際發作，嚴重時甚至會出現傷口皸裂流血，可用冰醋酸濕敷、口服抗組織胺、局部或擦類固醇藥膏等治療。

請繼續往下閱讀...

李聰界指出，汗疱疹在中醫古籍《瘍醫大全》稱為「螞蟻窩」，在皮膚表現分為3型，第1型「水泡居多型」：水泡通常較為大顆，病人在搔癢皸裂上比較不顯著，建議添加茯苓、澤瀉等清利濕熱藥材；第2型「皮膚偏紅水液偏黃稠型」：病人經常有口乾、身體燥熱情況，治療會添加黃連、苦參等藥材；第3型「皮膚乾燥皸裂型」：通常皮膚會乾癢，並伴隨口乾與皮膚脫屑症狀，建議以祛風養血藥物做搭配，如荊芥、生地、赤芍等。

李聰界主任指出，若有汗疱疹在日常生活注意事項包括：1.避免搔抓：若皮膚紅癢可用布包冰塊冰敷短暫緩解；2.手腳保養：儘可能手部少碰水和清潔劑，並可搭配乳霜潤膚；3.局部類固醇藥膏：在極癢狀況下，可用局部類固醇藥膏減少癢感；4.壓力控制；5.避免刺激性食物：如燒烤、炸辣、菸酒、甜品和帶殼海鮮等；6.適當睡眠：熬夜會使汗疱疹症狀加重，平常須有充足睡眠避免症狀惡化。

避免搔抓、注意保養及壓力控制

李聰界強調，汗疱疹治療通常要根據不同類型病人施治，症狀複雜者需較長時間調理，短暫治癒仍可能在季節交替時復發，故需長時間觀察與追蹤，切勿自行尋求偏方治療，避免病情惡化。

