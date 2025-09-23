自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

喉嚨卡卡 當心老年性吞嚥障礙

2025/09/23 05:30
喉嚨卡卡 當心老年性吞嚥障礙

▲林信德醫師提醒對於老人家是否有老年性吞嚥障礙，可留意有無7大警訊指標。（奇美醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

喉嚨卡卡 當心老年性吞嚥障礙

▲老年性吞嚥障礙並非疾病，但可就醫改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

72歲張先生有高血壓，但規律服藥控制良好，近期發現用餐常感到食物「吞不乾淨、卡在喉嚨」，尤其乾硬或易散碎食物更難下嚥，用餐變得緊張痛苦、時間拉長。他到奇美醫院復健部門診，醫師發現其喉部上提與舌頭力量不足、吞嚥率不佳，安排吞嚥復健訓練結合電刺激治療，一段時間後吞嚥力與協調性逐漸提升，卡卡感消失，用餐不再折磨、食慾明顯回升。

若家中長輩出現食慾不佳、吃得少，奇美醫院復健部醫師林信德認為不見得是單純老化或胃口不好，或許與老年性吞嚥障礙有關，這障礙並非疾病，而是年齡增長，吞嚥功能出現生理改變，使食物易殘留或需多次吞嚥才能清乾淨，會導致吞嚥的安全邊際變窄。

若忽略進食細節，又有感染、藥物副作用、牙口變差或營養不足等，易出現嗆咳、食物殘留，甚至吸入性肺炎等風險。林信德提醒民眾應認識7大警訊，如出現這類警訊，意味可能有吞嚥障礙，建議盡快就醫評估。

留意7大警訊 盡快就醫評估

1.說話聲音變「濁」：進食後說話聲音質地變得低啞，像含著水的聲音；2.用餐時間拉長：一頓飯常超過3、40分鐘，或須頻繁配水才吞得下；3.體重突然掉、變瘦；4.肺炎反覆報到：常咳嗽或反覆胸部感染；5.吞藥變成挑戰，藥錠易卡住喉嚨需磨碎；6.挑食成習慣：避吃乾、硬、粒狀食物，只吃極碎或泡軟的食物；7.吞嚥費力又停頓：需連續多次吞嚥才勉強嚥下，過程停頓或表情用力。

林信德表示，如出現上述警訊也別擔心，長輩可經由簡單吞嚥困難工具自我評估，有問題可尋求專業醫療。而日常照護有3大方向：1.口腔衛生做到位：每日確實清潔牙齒、舌苔與假牙，夜間睡覺不戴全口假牙；2.飲食與姿勢：調整食物軟硬度與湯水液體濃稠度，用餐保持端坐、身體微前傾，小口慢嚥，避免邊吃邊說話；3.用藥與營養雙管齊下：與醫師討論可能影響唾液分泌與警覺性的藥物（如部分鎮靜、抗膽鹼藥），同時補足水分與蛋白質，避免陷入「吃得少→更虛弱→更吞不下」的惡性循環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中