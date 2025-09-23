喉嚨卡卡 當心老年性吞嚥障礙

▲林信德醫師提醒對於老人家是否有老年性吞嚥障礙，可留意有無7大警訊指標。（奇美醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲老年性吞嚥障礙並非疾病，但可就醫改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

72歲張先生有高血壓，但規律服藥控制良好，近期發現用餐常感到食物「吞不乾淨、卡在喉嚨」，尤其乾硬或易散碎食物更難下嚥，用餐變得緊張痛苦、時間拉長。他到奇美醫院復健部門診，醫師發現其喉部上提與舌頭力量不足、吞嚥率不佳，安排吞嚥復健訓練結合電刺激治療，一段時間後吞嚥力與協調性逐漸提升，卡卡感消失，用餐不再折磨、食慾明顯回升。

若家中長輩出現食慾不佳、吃得少，奇美醫院復健部醫師林信德認為不見得是單純老化或胃口不好，或許與老年性吞嚥障礙有關，這障礙並非疾病，而是年齡增長，吞嚥功能出現生理改變，使食物易殘留或需多次吞嚥才能清乾淨，會導致吞嚥的安全邊際變窄。

若忽略進食細節，又有感染、藥物副作用、牙口變差或營養不足等，易出現嗆咳、食物殘留，甚至吸入性肺炎等風險。林信德提醒民眾應認識7大警訊，如出現這類警訊，意味可能有吞嚥障礙，建議盡快就醫評估。

留意7大警訊 盡快就醫評估

1.說話聲音變「濁」：進食後說話聲音質地變得低啞，像含著水的聲音；2.用餐時間拉長：一頓飯常超過3、40分鐘，或須頻繁配水才吞得下；3.體重突然掉、變瘦；4.肺炎反覆報到：常咳嗽或反覆胸部感染；5.吞藥變成挑戰，藥錠易卡住喉嚨需磨碎；6.挑食成習慣：避吃乾、硬、粒狀食物，只吃極碎或泡軟的食物；7.吞嚥費力又停頓：需連續多次吞嚥才勉強嚥下，過程停頓或表情用力。

林信德表示，如出現上述警訊也別擔心，長輩可經由簡單吞嚥困難工具自我評估，有問題可尋求專業醫療。而日常照護有3大方向：1.口腔衛生做到位：每日確實清潔牙齒、舌苔與假牙，夜間睡覺不戴全口假牙；2.飲食與姿勢：調整食物軟硬度與湯水液體濃稠度，用餐保持端坐、身體微前傾，小口慢嚥，避免邊吃邊說話；3.用藥與營養雙管齊下：與醫師討論可能影響唾液分泌與警覺性的藥物（如部分鎮靜、抗膽鹼藥），同時補足水分與蛋白質，避免陷入「吃得少→更虛弱→更吞不下」的惡性循環。

