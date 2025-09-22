北市聯醫推中藥即飲方 助失智症照護者紓壓

▲失智症照顧者可能產生憂鬱、焦慮、睡眠不足等身心消耗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者蔡愷恆／台北報導

▲北市聯醫中醫團隊為了失智症家庭照顧者的需求，開發多款中藥即飲配方，針對不同的照護壓力症狀，協助家屬與照護者調養身心、恢復活力。 （林舜穀提供）

昨為國際失智症日，台北市立聯合醫院中醫團隊說，失智症家庭承受的壓力不僅來自病人，照顧者在高壓環境下也可能產生憂鬱、焦慮、睡眠不足等身心消耗，因此為照顧者開發多款中藥即飲配方，針對不同的照護壓力症狀，協助家屬與照護者調養身心。

聯醫說明，這些處方結合傳統中醫藥理與現代臨床經驗，設計成方便即飲的茶飲與養生方，讓照護者在忙碌之餘也能快速獲得支持。如「寧心安神茶」，適合長期承受照護壓力、精神難以集中、經常煩躁易怒的照護者；「助好眠飲」能協助改善失眠、入睡困難、睡眠品質不佳、容易早醒或夜間多夢等困擾，讓照護者在連續夜間守護後，仍能獲得深度休養；「冠後益氣飲」原先是針對新冠肺炎康復後的咳喘、胸悶與倦怠所設計，但在臨床使用發現也適用於長期承擔照護壓力、作息不規律而導致免疫力下降的家屬，有助補益氣力、提升抵抗力。

請繼續往下閱讀...

聯醫仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，在「失智症月」除了將關注焦點放在失智症病人本身的醫療與照護需求外，更應該看見背後默默付出的照護者。照護是一場漫長的馬拉松，照護者若沒有健康的身心，將難以支撐長期的陪伴與支持。

聯醫呼籲，社會大眾與各界共同努力，不僅要守護失智長者的健康與尊嚴，也要給予照護者更多理解、資源與實質幫助，落實「病人與家屬一起被照顧」，打造更溫暖、更有力量的失智友善社會。

