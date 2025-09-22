自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

北市聯醫推中藥即飲方 助失智症照護者紓壓

2025/09/22 05:30
北市聯醫推中藥即飲方 助失智症照護者紓壓

▲失智症照顧者可能產生憂鬱、焦慮、睡眠不足等身心消耗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者蔡愷恆／台北報導

北市聯醫推中藥即飲方 助失智症照護者紓壓

▲北市聯醫中醫團隊為了失智症家庭照顧者的需求，開發多款中藥即飲配方，針對不同的照護壓力症狀，協助家屬與照護者調養身心、恢復活力。 （林舜穀提供）

昨為國際失智症日，台北市立聯合醫院中醫團隊說，失智症家庭承受的壓力不僅來自病人，照顧者在高壓環境下也可能產生憂鬱、焦慮、睡眠不足等身心消耗，因此為照顧者開發多款中藥即飲配方，針對不同的照護壓力症狀，協助家屬與照護者調養身心。

聯醫說明，這些處方結合傳統中醫藥理與現代臨床經驗，設計成方便即飲的茶飲與養生方，讓照護者在忙碌之餘也能快速獲得支持。如「寧心安神茶」，適合長期承受照護壓力、精神難以集中、經常煩躁易怒的照護者；「助好眠飲」能協助改善失眠、入睡困難、睡眠品質不佳、容易早醒或夜間多夢等困擾，讓照護者在連續夜間守護後，仍能獲得深度休養；「冠後益氣飲」原先是針對新冠肺炎康復後的咳喘、胸悶與倦怠所設計，但在臨床使用發現也適用於長期承擔照護壓力、作息不規律而導致免疫力下降的家屬，有助補益氣力、提升抵抗力。

聯醫仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，在「失智症月」除了將關注焦點放在失智症病人本身的醫療與照護需求外，更應該看見背後默默付出的照護者。照護是一場漫長的馬拉松，照護者若沒有健康的身心，將難以支撐長期的陪伴與支持。

聯醫呼籲，社會大眾與各界共同努力，不僅要守護失智長者的健康與尊嚴，也要給予照護者更多理解、資源與實質幫助，落實「病人與家屬一起被照顧」，打造更溫暖、更有力量的失智友善社會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中