幼兒太早接觸3C 4大影響不利成長

文／林宛柔

3歲的佳佳（化名）最愛拿平板看影片，只要媽媽一收起平板，她就立刻大哭，甚至情緒失控，最後媽媽只能妥協，久而久之，平板成了佳佳最依賴的安撫工具。

國健署統計，台灣幼兒園學童手機使用率已超過4成，然而0-6歲是幼兒發展的關鍵期，需要大量的環境探索、人際互動與感官經驗，若過早或過度接觸3C產品，可能對孩子的發展造成4大影響。

◎4大影響

●動作發展：當螢幕取代了身體活動的時間，幼兒缺乏基本動作技能的練習，容易影響肢體協調與動作能力並提高肥胖風險。

●語言發展：螢幕內容多為單向訊息，缺乏與人互動的語言刺激，可能延遲語彙學習與表達能力。

●認知發展：3C內容節奏快速、聲光刺激強烈，容易讓幼兒習慣高刺激環境，降低對日常事物的興趣與專注力，進而影響日後學習能力。

●情緒發展：若3C產品成為唯一的安撫方式，幼兒將缺乏學習情緒調節的機會，容易出現情緒反應激烈、耐挫力差的情形。

在數位育兒時代，家長的引導至關重要，國健署建議幼兒3C使用時間應加以控制，2歲以下：完全避免；2-3歲：每日15分鐘；3-4歲：每日30分鐘；4-6歲：每30分鐘休息一次，單次不超過1小時。

適度使用、用心陪伴

◎3大原則

●選擇合適內容：選擇具教育性與互動性的數位媒材，例如電子書、點讀筆或益智型APP，避免讓孩子長時間觀看單純娛樂性的影片或遊戲。

●全程陪伴與引導：家長應陪伴孩子一同使用3C產品，透過對話引導其理解內容，並延伸主題至現實生活，以深化學習經驗。

●避免3C成為唯一安撫方式：孩子需要的不是螢幕，而是家長的陪伴與支持。

3C產品並非洪水猛獸，關鍵在適度使用、用心陪伴，讓3C成為學習的輔助，而不是取代親子互動的工具，唯有真實的情感交流與生活體驗，才能幫助孩子在數位浪潮中健康成長，發揮全面潛能。

（作者為新北市立土城醫院精神科臨床心理師）

