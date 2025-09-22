自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

幼兒太早接觸3C 4大影響不利成長

2025/09/22 05:30
幼兒太早接觸3C 4大影響不利成長

▲過早或過度接觸3C產品，不利孩子的發展；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／林宛柔

3歲的佳佳（化名）最愛拿平板看影片，只要媽媽一收起平板，她就立刻大哭，甚至情緒失控，最後媽媽只能妥協，久而久之，平板成了佳佳最依賴的安撫工具。

國健署統計，台灣幼兒園學童手機使用率已超過4成，然而0-6歲是幼兒發展的關鍵期，需要大量的環境探索、人際互動與感官經驗，若過早或過度接觸3C產品，可能對孩子的發展造成4大影響。

◎4大影響

●動作發展：當螢幕取代了身體活動的時間，幼兒缺乏基本動作技能的練習，容易影響肢體協調與動作能力並提高肥胖風險。

●語言發展：螢幕內容多為單向訊息，缺乏與人互動的語言刺激，可能延遲語彙學習與表達能力。

●認知發展：3C內容節奏快速、聲光刺激強烈，容易讓幼兒習慣高刺激環境，降低對日常事物的興趣與專注力，進而影響日後學習能力。

●情緒發展：若3C產品成為唯一的安撫方式，幼兒將缺乏學習情緒調節的機會，容易出現情緒反應激烈、耐挫力差的情形。

在數位育兒時代，家長的引導至關重要，國健署建議幼兒3C使用時間應加以控制，2歲以下：完全避免；2-3歲：每日15分鐘；3-4歲：每日30分鐘；4-6歲：每30分鐘休息一次，單次不超過1小時。

適度使用、用心陪伴

◎3大原則

●選擇合適內容：選擇具教育性與互動性的數位媒材，例如電子書、點讀筆或益智型APP，避免讓孩子長時間觀看單純娛樂性的影片或遊戲。

●全程陪伴與引導：家長應陪伴孩子一同使用3C產品，透過對話引導其理解內容，並延伸主題至現實生活，以深化學習經驗。

●避免3C成為唯一安撫方式：孩子需要的不是螢幕，而是家長的陪伴與支持。

3C產品並非洪水猛獸，關鍵在適度使用、用心陪伴，讓3C成為學習的輔助，而不是取代親子互動的工具，唯有真實的情感交流與生活體驗，才能幫助孩子在數位浪潮中健康成長，發揮全面潛能。

（作者為新北市立土城醫院精神科臨床心理師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中