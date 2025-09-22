自由電子報
晴時多雲

失眠不只影響生活 還會讓人肌肉痠痛

2025/09/22 05:30
失眠不只影響生活 還會讓人肌肉痠痛

▲失眠不只是睡不著，難以入睡或夜間多次醒來等，都會導致整體睡眠品質低落，進而影響日常生活與身體健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王浩洸

失眠不只影響生活 還會讓人肌肉痠痛

▲睡前進行放鬆活動，如冥想、深呼吸等，都有助於身心平靜；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

根據統計，台灣成年人有失眠症狀的比例高達23.5%，其中80%為年齡介於45至65歲之間的中年族群。失眠不只是睡不著這麼簡單，它可能表現為難以入睡、夜間多次醒來、或清晨過早醒來後無法再入睡，導致整體睡眠品質低落，進而影響日常生活與身體健康。

台灣23.5%成年人睡不好

失眠對肌肉健康的影響不容小覷。睡眠是身體進行自我修復的黃金時段。深層睡眠時，血液循環會集中於肌肉，並啟動蛋白質合成，用於修復受損的肌肉纖維。如果長期失眠，這些修復機制將無法正常運作，肌肉便可能長期處於過度使用與修復不足的狀態，導致慢性痠痛。從神經角度來看，睡眠不足也會影響大腦對疼痛的感知。讓大腦中感知疼痛的區域更敏感，這會讓人對痠痛的忍受度降低，即使是原本輕微的不適也會變得難以忍受。不少人為了想入睡，在床上反覆翻身或強迫自己維持某種姿勢，導致肌肉長時間處於緊繃狀態，也會引發肌肉痠痛。而長期失眠還可能造成自律神經失調，讓肌肉放鬆與收縮功能受影響，引起僵硬與不適感。

要改善這些因失眠而起的肌肉問題，首要之務就是提升睡眠品質。可以從建立固定作息開始，每天定時上床與起床，減少日間小睡時間。睡眠環境也應保持安靜、昏暗與適度涼爽，床墊與枕頭要符合身體需求。睡前進行放鬆活動，如泡熱水澡、伸展、冥想、深呼吸等，都有助於身心平靜。

固定作息、攝取助眠食材

飲食方面，避免咖啡、酒精與油膩食物，適量攝取助眠食材，例如：溫牛奶、芝麻、蓮藕等，也有幫助。此外，可搭配熱敷、伸展運動、輕柔按摩等方法來緩解肌肉痠痛，並補充充足水分與營養。如果失眠或痠痛狀況嚴重且持續，應尋求醫師協助，找出根本原因，對症處理。

睡眠是身體修復與再生的關鍵。唯有讓身體獲得足夠且良好的睡眠，才能恢復活力，遠離痠痛與疲憊。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

