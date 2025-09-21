老大人夜尿睡不好 中醫分4證型養護

▲前列腺增生是男性老年人常見的問題；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

文／吳汎琛

夜尿問題是許多年長者的困擾，夜間頻繁起床上廁所（通常1個晚上超過2次），不僅會影響睡眠，還可能引發身體疲勞、精神壓力等問題，對生活品質的影響不容小覷。

糖尿病、腎臟疾病等易導致夜尿

◎夜尿的發生與多種疾病密切相關

請繼續往下閱讀...

●前列腺增生：這是男性老年人常見的問題，前列腺增生會壓迫尿道，導致頻尿、尿急等症狀。

●糖尿病：糖尿病患者的高血糖會使體內排出更多葡萄糖，從而增加尿量。

●腎臟疾病：如慢性腎病或腎衰竭，腎臟過濾功能受損會導致尿液異常。

●尿路感染：感染會引發尿急、尿痛等症狀，並常伴隨發燒的現象。

●心衰竭：心臟無法有效排除體內多餘水分，會導致水腫，尤其在臥位時，水分重新分布，進一步增加夜尿。

●藥物副作用：某些藥物可能會增加尿液排放，如利尿劑，若服用時間不當，會加劇夜尿問題。

雖然夜尿的原因有許多可能，但從中醫角度來看，通常與腎氣不足、脾氣虛弱、陰陽失調等內在因素有關。隨著年齡增長，人體的精氣逐漸衰退，內臟功能逐步下降，水液代謝失衡，最終產生夜尿頻繁的症狀。

◎中醫將夜尿分4證型

●腎虛證：症狀包括夜尿頻繁、腰膝酸軟、頭暈耳鳴等。治療重點是補腎固澀，如使用六味地黃丸、右歸丸等方劑。

●脾虛證：症狀包括食慾不振、腹脹、便軟等。治療重於健脾利水，如補中益氣湯等。

●陰虛證：陰虛會導致內熱，津液不足，從而引發頻尿的症狀。患者常有口乾舌燥、失眠、手腳心發熱等表現。治療應以滋陰降火為主，常用知柏地黃丸等方劑。

●氣虛證：氣虛導致脾胃功能下降，水液代謝受阻，進而引起夜尿。症狀包括乏力、呼吸短促、出汗等。治療以益氣固本為主，可使用人參養榮湯等。

養生先養陰 鼓勵保持規律作息

除了中醫治療，日常的保健措施對緩解夜尿症狀同樣重要。中醫強調「養生先養陰」，鼓勵老年人保持規律作息，避免過度勞累，保持愉快心情，有助於改善水液代謝與內臟功能。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法