頸椎開刀術前術後 配合醫囑衛教好得快

文／王浩洸

接受頸椎手術前，通常需經過完整的門診評估與術前準備。醫師會根據臨床症狀及影像學檢查（如MRI、X光或CT）判斷是否需要手術，並在術前進行抽血、心電圖、胸部X光與麻醉評估。

此外，術前會與病人說明手術內容、潛在風險及術後照護，並取得書面同意。若病人平時有服用抗凝血藥物，則需在手術前依醫囑停藥數天，以降低出血風險。

通常病人會在手術前一天或當天早上住院，進入病房後由護理人員協助進行基本準備，包括更換手術衣與再次確認禁食狀態。

當日手術會在全身麻醉下進行，常見的頸椎手術如「椎間盤切除融合術」或「人工椎間盤置換術」約需2-4小時，依手術節數與個人解剖結構而異。術後病人會被轉送至恢復室觀察數小時，確認生命徵象穩定後再回到病房休養。

手術後的住院期間約為3-5天。術後第1天，病人會因頸部傷口貼紮及頸椎穩定需要，依情況配戴頸圈（頸托）固定頭頸部。護理師會協助病人翻身、起身活動並拔除導尿管；若病人無吞嚥困難，可進行流質或軟質飲食。醫師會持續評估神經狀態，並給予止痛、抗發炎及抗生素等藥物。

術後第2-3天，鼓勵病人逐步下床活動，並評估基本動作與活動能力。若手術中放置引流管，醫師會依引流量考量拔除時機，同時安排術後X光檢查，以確認骨科內固定器或人工椎間盤的正確位置。

頸圈配戴 依病情4至12週不等

若一切穩定，病人可於第3至第5天出院，並在出院前接受完整的衛教指導，包括頸圈使用時機與時間、正確的起居姿勢、傷口照護、藥物服用及禁忌事項等。

出院後，病人應維持傷口乾燥，避免提重物、低頭、劇烈運動與突然轉動頸部。頸圈配戴時間依照病情通常為4-12週不等，醫師會在門診中做個別調整。病人通常需於術後1週回診拆線，並在術後1-3個月安排影像追蹤，確認融合進展或裝置穩定性。

若病人在居家期間出現傷口紅腫、發燒、劇烈疼痛、神經症狀惡化（如手腳無力或麻木）等異常狀況，應立即返院就醫。

（作者為義大醫院神經外科醫師）

