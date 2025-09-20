自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

颱風後好發 30歲男感冒久未癒 掛急診才知罹「類鼻疽」

2025/09/20 05:30
颱風後好發 30歲男感冒久未癒 掛急診才知罹「類鼻疽」

▲國軍屏東分院醫療團隊緊急搶救成功，讓感染類鼻疽併酮酸中毒的30歲蘇男（中）康復中。（國軍高雄總醫院屏東分院提供）

記者羅欣貞／屏東報導

屏東縣30歲蘇姓男子日前出現感冒症狀，多次就醫仍未改善，後來因高燒至國軍高雄總醫院屏東分院急診，才發現原來是類鼻疽作祟，在加護病房治療9天後病情穩定。

該名蘇姓患者在8月下旬至國軍高雄總醫院屏東分院急診，初步診斷為糖尿病酮酸中毒，隔日病情急轉直下，出現呼吸困難並送入加護病房，經血液培養確診為「類鼻疽桿菌感染」，在醫療團隊密切監測與抗生素治療下，現已轉入普通病房康復中。

災後勿赤腳或徒手清理環境

院方研判，蘇男是在8月中旬的楊柳颱風災後協助清理環境時感染，雖然未赤足涉水，但因為接觸污染泥水而發病，顯示類鼻疽潛在風險不可輕忽。

腎臟新陳代謝科醫師常雋永提醒，民眾在風災或雨災後清理環境時，應戴口罩、穿鞋以及手套，避免赤腳或是徒手接觸泥水；慢性病患與三高族群更應該提高警覺，如果出現發燒、胸痛或咳嗽等相關症狀，應及早就醫，以免延誤治療。

根據疾病管制署資料，類鼻疽由存在於土壤與積水環境的細菌引起，透過傷口接觸或吸入污染塵土、水滴傳播；症狀差異大，可能僅為發燒、咳嗽或胸痛，也可能發展為膿腫、肺炎、腦炎甚至敗血症；國際死亡率高達40%至75%，國內近5年致死率為4.5%；其中糖尿病、心肺疾病、肝腎病變及免疫功能不全者為高風險族群。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中