颱風後好發 30歲男感冒久未癒 掛急診才知罹「類鼻疽」

▲國軍屏東分院醫療團隊緊急搶救成功，讓感染類鼻疽併酮酸中毒的30歲蘇男（中）康復中。（國軍高雄總醫院屏東分院提供）

記者羅欣貞／屏東報導

屏東縣30歲蘇姓男子日前出現感冒症狀，多次就醫仍未改善，後來因高燒至國軍高雄總醫院屏東分院急診，才發現原來是類鼻疽作祟，在加護病房治療9天後病情穩定。

該名蘇姓患者在8月下旬至國軍高雄總醫院屏東分院急診，初步診斷為糖尿病酮酸中毒，隔日病情急轉直下，出現呼吸困難並送入加護病房，經血液培養確診為「類鼻疽桿菌感染」，在醫療團隊密切監測與抗生素治療下，現已轉入普通病房康復中。

災後勿赤腳或徒手清理環境

院方研判，蘇男是在8月中旬的楊柳颱風災後協助清理環境時感染，雖然未赤足涉水，但因為接觸污染泥水而發病，顯示類鼻疽潛在風險不可輕忽。

腎臟新陳代謝科醫師常雋永提醒，民眾在風災或雨災後清理環境時，應戴口罩、穿鞋以及手套，避免赤腳或是徒手接觸泥水；慢性病患與三高族群更應該提高警覺，如果出現發燒、胸痛或咳嗽等相關症狀，應及早就醫，以免延誤治療。

根據疾病管制署資料，類鼻疽由存在於土壤與積水環境的細菌引起，透過傷口接觸或吸入污染塵土、水滴傳播；症狀差異大，可能僅為發燒、咳嗽或胸痛，也可能發展為膿腫、肺炎、腦炎甚至敗血症；國際死亡率高達40%至75%，國內近5年致死率為4.5%；其中糖尿病、心肺疾病、肝腎病變及免疫功能不全者為高風險族群。

