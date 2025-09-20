自由電子報
晴時多雲

逾半國高中生曾飲酒 專家籲25歲以下不要喝

2025/09/20 05:30
逾半國高中生曾飲酒 專家籲25歲以下不要喝

▲25歲以下大腦仍未發育完全，應避免飲酒。（示意圖，照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

逾半國高中生曾飲酒 專家籲25歲以下不要喝

▲台灣戒酒暨酒癮防治中心昨舉辦「2025國際酒癮防治研討會」，邀集日本、韓國、台灣專家學者，探討酒癮防治政策、社區介入、青少年預防教育等議題。（記者邱芷柔攝）

台灣約有843萬飲酒人口，其中100萬人有暴飲行為，青少年飲酒比例更逐年上升，高中生曾喝酒的比例高達72％，國中生也有近50%。專家指出，飲酒已漸成為年輕族群的「社交一部分」，呼籲酒癮防治工作須從家庭、學校、社區全面扎根，並建議「25歲以下最好都不要喝酒」。

25歲以下大腦未發育完全

台灣戒酒暨酒癮防治中心昨舉辦國際研討會，邀日、韓、台等專家學者探討政策、社區介入、青少年預防教育等。健保署長陳亮妤指出，酒精是世界衛生組織認定的一級致癌物，與七種癌症及憂鬱、焦慮、失智、自殺風險高度相關，每年健保支付酒精相關診斷費用約53億元，若計入酒駕、自傷及糖尿病惡化等隱藏成本，社會醫療支出估計高達530億元，「酒精防治刻不容緩」。

衛福部心理健康司長陳柏熹則提到，近年女性飲酒比例明顯上升，集中在大學畢業、專業白領族群，與職場文化、應酬壓力及酒商行銷策略有關，提醒女性代謝酒精能力較弱，更易受酒精傷害，加上女性憂鬱、焦慮盛行率為男性兩倍，更容易陷入飲酒與情緒問題的惡性循環。

酒癮防治應從家庭、校園扎根

台灣戒酒中心主任方俊凱指出，青少年飲酒問題嚴峻，高中生有72.8％曾喝過酒，國中生也有49.7％，要降低不能單靠禁止，也要提供運動、文化活動等替代管道釋放壓力，從小建立正確觀念；而雖規定未滿18歲不得飲酒，但其實25歲以下大腦仍未發育完全，應避免飲酒。他也提到，日本立法要求中央到地方共同承擔防治責任，韓國則透過「計畫行為理論」把酒癮預防教育納入國中小課程，皆值得台灣借鏡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

