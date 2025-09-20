自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

APEC高階會議 衛福部秀台灣施政亮點 「智慧醫療三大中心」領先全球

2025/09/20 05:30
APEC高階會議 衛福部秀台灣施政亮點 「智慧醫療三大中心」領先全球

▲衛福部部長石崇良分享台灣運用全民健保大數據，開發「糖尿病風險評估AI模型」，協助醫師及早介入治療，並提供個人化衛教與健康管理，也介紹全球領先的「智慧醫療三大中心」，在提升AI透明度、加速取證與臨床評估已展現成效。（示意圖，照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

APEC高階會議 衛福部秀台灣施政亮點 「智慧醫療三大中心」領先全球

▲衛福部部長石崇良（右四）率團赴韓國參與亞太經濟合作（APEC）第十五屆衛生與經濟高階會議，分享台灣施政經驗。（衛福部提供）

亞太經濟合作（APEC）第15屆衛生與經濟高階會議於9月15日至16日在韓國首爾舉行，我國由衛福部長石崇良率隊與會，聚焦醫療AI、健康老化及青少年心理健康三大議題，向各經濟體分享「台灣經驗」，並與各國展開雙邊交流。

醫療AI 用健保大數據開發模型

醫療AI方面，石崇良分享，台灣運用全民健保大數據，開發「糖尿病風險評估AI模型」，協助醫師及早介入治療，並提供個人化衛教與健康管理，也介紹全球領先的「智慧醫療三大中心」，在提升AI透明度、加速取證與臨床評估方面已展現成效。

健康老化 長照3.0導入智慧科技

在高齡社會議題上，石崇良提到，我國在2023至2026年間投入1200億元，推動「因應超高齡社會對策方案」，強調將促進長者自主健康生活。長照2.0服務涵蓋率已達85％，未來長照3.0將導入智慧科技，串聯居家、醫療與社福體系，打造完整照護生態系。

青少年心理健康 補助1年3次免費心理諮商

對於「青少年心理健康」，石崇良也分享我國推動「國家心理韌性促進方案（2025年至2030年）」，重點包括建置心理健康學習平台推動各種適齡教育，以及提供15至45歲民眾每年3次免費心理諮商，並透過跨部會及地方合作，持續強化全民心理韌性。

會中石崇良與主要經濟體代表也進行雙邊會談，交流心理衛生、傳染病防治及醫療科技評估等議題，並獲邀出席周邊會議分享施政成果。

衛福部團隊也參訪韓國國民健康保險公團、健康保險審查評價院等單位，瞭解韓國健保及長照制度運作，深化雙方政策交流合作與互惠。

該會議也通過部長聯合聲明：「連結、創新、繁榮：建構健康、智慧與因應老化的社會」，各國承諾運用數位健康與AI，強化從出生到死亡的整合性癌症防治、促進心理健康與福祉等，並擴大APEC區域合作，建構更健康、更具韌性的亞太區域。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中