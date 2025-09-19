88歲翁3週內突退化 隱球菌性腦膜炎惹禍

▲中榮利用腦膜炎/腦炎病原體多標的核酸檢測以及隱球菌抗原檢測 搭配傳統培養方式，增加診斷準確率。 （記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲陳永峻師指出，隱球菌性腦膜炎早期症狀不明顯，容易與感冒、中風或失智搞混，如果沒有及早發現治療，死亡率高達3、4成。（記者蔡淑媛攝）

88歲退休教師林先生原本頭腦清晰，今年1月起，出現間歇性發燒、劇烈咳嗽，症狀持續2個月後病情急轉直下，短短3週從完全能自理生活，突然退化到臥床，認知功能變差、失禁、反應遲鈍等，家人以為是失智。帶他就醫檢查發現，並非失智或中風，而是隱球菌感染併發腦膜炎，死亡率3成。

▲顯微鏡下的隱球菌。 （記者蔡淑媛翻攝）

家人以為失智 就醫揪出真正病因

台中榮總感染科醫師陳永峻指出，患者罹患隱球菌性腦膜炎，經給予抗黴菌藥物治療後，病況改善，但因年紀大，陸續出現腎功能不全、偽膜性腸炎、菌血症、血球過低等病況，醫療團隊像「闖關打怪」，將他從鬼門關搶救回來，住院2個月後，病況穩定出院，現在可以說話、走路，認得家人了。

隱球菌常出現在鳥類糞便和土壤中，常接觸鴿子、野鳥、流浪貓、潮濕土壤的人，可能吸入孢子潛伏體內，免疫力差時就會發病，隱球菌最愛攻擊腦部和肺部，其中腦膜炎最嚴重，10週內死亡率高達24%到47%。

陳永峻表示，隱球菌性腦膜炎早期症狀不明顯，頭痛、發燒、噁心、疲倦、記憶力變差、走路不穩，或輕微意識改變等，很容易被誤認是感冒、中風或失智。如果沒有及早發現治療，可能造成永久性神經損傷，甚至死亡。

陳永峻提醒，免疫功能較差的人要避免接觸野生禽鳥、潮濕土壤等高風險環境，出現持續頭痛、發燒、視力模糊、走路不穩、日夜顛倒、記憶力變差或意識改變等神經症狀時，要提高警覺，趕快就醫，早期發現、治療，可以降低死亡率和後遺症風險。

世界衛生組織在2022年把隱球菌列為優先關注的真菌病原體，健保統計，台灣2002到2015年共有6647例新發隱球菌感染，發生率從每10萬人1.48例上升到2.76例，中榮10年來，隱球菌性腦膜炎共147例，年齡中位數60歲，整體死亡率近3成。

