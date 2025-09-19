女童染A流上體育課 併發橫紋肌溶解症

▲馬瑞杉醫師說，橫紋肌溶解症是肌肉急速損傷導致細胞壞死，嚴重時可能造成腎臟受損，甚至危及生命。 （彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

▲彰化9歲女童感染A流後，又併發「橫紋肌溶解症」，緊急住院治療。 （彰化醫院提供）

彰化縣9歲黃姓女童日前感染A型流感，退燒後返校上課，小腿卻持續痠痛，她不以為意，照常參加體育課與跑步，沒想到小腿痠痛加劇，甚至痛到無法行走，緊急送醫治療，經診斷為罕見的「橫紋肌溶解症」。醫師提醒，感染流感之後，務必充分休息，避免過度運動，以免引發嚴重併發症。

▲黃姓女童表示，雖然腿痛仍硬撐著上體育課，跑步後腿部更痛、僵硬，才趕緊告訴媽媽。（彰化醫院提供）

染流感須充分休息 避免過度運動

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，黃小妹到院時，已嚴重到無法行走。經了解，她1週前出現咳嗽、發燒、肌肉痠痛等症狀，經診所確診為A型流感，她服藥數日，症狀緩解後，即返校上課，並在體育課跑步、丟飛盤。不料，小腿竟疼痛加劇，甚至僵硬到無法行走。

檢查發現黃小妹的肌酸磷化酶（CPK）指數高達1萬以上（正常值應小於300U/L），確診為橫紋肌溶解症，住院治療5天，已康復出院。

馬瑞杉解釋，橫紋肌溶解症是肌肉急速損傷導致細胞壞死，常見原因包含過度運動、長時間壓迫、藥物或毒性物質影響，以及感染病毒，嚴重時可能造成腎臟受損，甚至危及生命；流感雖常衍生肌肉痠痛，但併發橫紋肌溶解症的案例卻相當罕見。

他研判，黃小妹可能在流感尚未痊癒時就劇烈運動，加上未使用克流感等抗病毒藥物，導致復原延遲，最終誘發橫紋肌溶解症。

馬瑞杉提醒，雖然目前尚未進入流感流行期，但預計冬天感染者可能大增。10月起，公費流感疫苗將開打，建議符合資格者儘早接種，其他族群也可自費施打，以降低重症風險；他強調，一旦確診流感，即使不符合健保給付，最好仍考慮自費使用抗病毒藥物，並避免劇烈運動，以免病情惡化。

