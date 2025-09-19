全身紅疹 急性蕁麻疹上身

▲圖2：由於範圍越來越大，不得不緊急掛急診。（照片提供／沈冠宇）

文／沈冠宇

▲圖1：患者發現從腰部到腋下部位突然出現大片風疹塊。（照片提供／沈冠宇）

48歲「阿德」近期因專案進度緊迫壓力龐大，常加班到深夜導致睡眠不足，最近他因腸胃不適，連續腹瀉，結果晚上在腋下、腰部等皮膚皺褶處先出現大片紅疹（圖1），伴隨腫脹與強烈搔癢感，2小時後就擴及全身緊急掛急診（圖2），檢查後確認是急性蕁麻疹惹的禍，幸好治療後，隔天紅疹消失，也讓他體悟到「健康比命更重要」。

▲醫師提醒，維持規律作息與良好生活習慣是預防蕁麻疹的重要基礎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／沈冠宇）

突然大面積爆發 患者以為得怪病

蕁麻疹最常見的表現為風疹塊，皮膚上會出現一片片隆起的紅疹塊，有時會伴隨劇烈搔癢。風疹塊大多會在24小時內消失但又在身體其他部位反覆出現，另一種伴隨症狀為血管性水腫，眼皮、嘴唇出現會痛的腫脹，嚴重時會出現呼吸道黏膜腫脹，導致呼吸喘促。

蕁麻疹可依據其維持時間長短區分成「急性」與「慢性」兩大類，「急性」多與短期的外在誘因有關，包括食物過敏、藥物、疫苗、感染、壓力與環境刺激，以「阿德」為例，他長期處於高壓狀態及睡眠不足，合併腸胃道感染，因而誘發急性蕁麻疹。大多數急性發作經治療後，在幾天內就會消退，但突如其來的大面積爆發，還是會讓患者與家屬驚慌失措，前述患者便以為「我是不是得了怪病？」

相較之下，若蕁麻疹反覆持續超過6週以上，則定義為「慢性蕁麻疹」，這類患者長期受困於斷斷續續的皮疹與癢感，影響生活與睡眠，甚至造成心理壓力，病因牽涉到物理性刺激（溫差變化、接觸水或紫外光、汗水浸潤、震動等刺激）、自體免疫疾病、內分泌錯亂，甚至不明原因，需要更詳細的問診及檢查。

醫：維持規律作息 預防重要基礎

針對急性蕁麻疹以「控制症狀」為優先，最常使用的是抗組織胺藥物，若症狀嚴重或合併血管性水腫症狀時，會短期搭配類固醇，對於因呼吸道腫脹出現呼吸困難的患者，則需要立即接受急救處置。

慢性蕁麻疹則需要長期治療，除了停止接觸誘發物，往往需要服用數個月的口服抗組織胺，儘管控制良好，也不建議馬上停藥，一旦停藥則容易復發。

針對困難控制的慢性蕁麻疹，可考慮使用單株抗體，或者免疫調節劑。

建議維持規律作息與良好生活習慣是預防蕁麻疹的重要基礎，同時避免接觸已知的過敏原，像是曾引發症狀的特定食物或藥物。提早治療不僅能縮短病程，也能避免因搔抓導致的二度感染，也避免下一次「紅疹警報」的突襲。

（作者為亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師）

