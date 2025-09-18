立即就醫對症治療 「解尿困難」非不治之症

▲上了年紀的人因跌倒骨折、行動不方便，而造成膀胱過度脹大，出現暫時性功能性解尿困難，宜提早就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／謝卿宏

1名75歲婦女於農曆年後跌倒，造成股骨頭裂傷無法行動，進而發生解尿困難。7個多月來，尿管插了又拔、拔了又再插，一直無法順利解尿，主治醫師告訴她這一輩子都要插著尿管，讓病人與家屬非常沮喪。由於長期插著尿管造成尿道非常疼痛，又常發生泌尿道感染，生活品質非常差，日子都不知道怎麼過。

病人自然產5次，曾因子宮肌瘤切除子宮，內診時沒有膀胱脫垂，做尿液檢查也沒有膀胱炎，初步診斷為膀胱脹太大造成的解尿困難。因為無法判斷病人是不是永遠無法解尿，而且，如果一直放著導尿管，那麼就是不給病人機會，故建議隔天空腹到院做耻骨上膀胱造口管，以讓膀胱休息，順便教導病人做膀胱訓練。

病人在膀胱造口管術後的第4天開始做膀胱訓練，剛開始時解尿量為0.、餘尿量是200-350c.c.，第5天時，發現病人已經可以解尿了，每次解尿0-50-100c.c.、餘尿量是50-400c.c.；到術後的2週，每次的解尿量都在200c.c.以上，而餘尿已經正常，只有30-80c.c.。於是再觀察病人接下來的1週，夜間解尿量和解尿時間都正常後，在術後第3週就拔掉膀胱造口管，病人的生活也恢復正常。

上了年紀的人因跌倒骨折、行動不方便，而造成膀胱過度脹大，出現暫時性功能性解尿困難，是常見的現象，宜提早就醫，避免膀胱神經受損而導致其功能的不可逆，也不能一味插著導尿管，而且在導尿管無法順利拔掉時，就要考慮做膀胱造口術。

避免膀胱神經受損 危及腎臟功能

解尿困難也常發生在有子宮脫垂、膀胱膨出時，這種情形常是慢慢發生、時好時壞；但若是陰道前壁整形、骨盆腔重建、或尿失禁手術後的患者，尤其是尿失禁做吊帶手術或骨盆鬆弛的網膜重建後，常立即發生解尿困難。

不管是什麼病因造成的解尿困難，大都可以治癒，故在發生時，都應立即就醫，找出致病因，對症治療，以避免膀胱過度膨脹，而傷害膀胱神經，甚至危及膀胱和腎臟功能，以確保身體健康與生活品質。

（作者為台中茂盛醫院泌尿婦科醫師）

