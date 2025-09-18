腳趾傷口發黑難癒 跨科手術+高壓氧免截肢

▲腳部若有傷口需及時處理，以免壞死。（大千綜合醫院提供）

記者彭健禮／苗栗報導

▲林澤村醫師表示，病人經手術及高壓氧治療後，傷口順利恢復。（大千綜合醫院提供）

苗栗縣75歲劉姓老翁因左腳大腳趾側邊的傷口發黑、趾骨外露，住院治療許久沒有改善，轉至大千綜合醫院就診。經心臟血管外科打通血管與一般外科手術治療，再搭配高壓氧治療後，老翁的傷口長出新肉、新皮，外露骨頭也被覆蓋入新生組織內，避免截肢的命運。

▲嚴重傷口越早接受高壓氧治療，成效越好。（大千綜合醫院提供）

組織缺氧過久 恐壞死無法修復

大千醫院一般外科暨高壓氧治療中心醫師林澤村指出，當肌肉、神經、血管及骨骼遭受直接的破壞，會造成組織缺氧及水腫。而且因為缺氧導致血液流量增加，會再次釀成水腫壓迫，如此惡性循環的破壞，讓組織缺氧過久而壞死、無法修復。

他表示，老翁有糖尿病病史、下肢遠端觸感冰冷等問題，因此會診心臟外科接受周邊動脈評估，確定為下肢動脈阻塞性疾病。即由心臟外科醫師安排下肢動脈氣球擴張術，以及外科醫師進行傷口擴創手術，術後安排密集的高壓氧治療。所幸，老翁只是單純的缺血性腳趾軟組織壞死，尚未合併膿瘍，還不到需要截肢的程度，傷口經跨科合作治療後順利恢復。

林澤村說明，高壓氧治療可以提升微血管擴散的能力，包含提高擴散速率及範圍，並提供組織細胞足夠的氧氣，阻斷水腫及缺氧的惡性循環，恢復正常的有氧代謝及循環；同時，因為氧分壓提高，可促進纖維母細胞分化成膠原蛋白，促進血管新生，加速組織癒合。此外，也能促使白血球能夠有效的工作，避免傷口受到細菌感染。

林澤村指出，嚴重且範圍較大的傷口，影響層面也較廣，所以治療的時效性特別重要，若能越早接受高壓氧治療，不僅成效越好，後續所造成的傷害也會越少。

