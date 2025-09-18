自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腳趾傷口發黑難癒 跨科手術+高壓氧免截肢

2025/09/18 05:30
腳趾傷口發黑難癒 跨科手術+高壓氧免截肢

▲腳部若有傷口需及時處理，以免壞死。（大千綜合醫院提供）

記者彭健禮／苗栗報導

腳趾傷口發黑難癒 跨科手術+高壓氧免截肢

▲林澤村醫師表示，病人經手術及高壓氧治療後，傷口順利恢復。（大千綜合醫院提供）

苗栗縣75歲劉姓老翁因左腳大腳趾側邊的傷口發黑、趾骨外露，住院治療許久沒有改善，轉至大千綜合醫院就診。經心臟血管外科打通血管與一般外科手術治療，再搭配高壓氧治療後，老翁的傷口長出新肉、新皮，外露骨頭也被覆蓋入新生組織內，避免截肢的命運。

腳趾傷口發黑難癒 跨科手術+高壓氧免截肢

▲嚴重傷口越早接受高壓氧治療，成效越好。（大千綜合醫院提供）

組織缺氧過久 恐壞死無法修復

大千醫院一般外科暨高壓氧治療中心醫師林澤村指出，當肌肉、神經、血管及骨骼遭受直接的破壞，會造成組織缺氧及水腫。而且因為缺氧導致血液流量增加，會再次釀成水腫壓迫，如此惡性循環的破壞，讓組織缺氧過久而壞死、無法修復。

他表示，老翁有糖尿病病史、下肢遠端觸感冰冷等問題，因此會診心臟外科接受周邊動脈評估，確定為下肢動脈阻塞性疾病。即由心臟外科醫師安排下肢動脈氣球擴張術，以及外科醫師進行傷口擴創手術，術後安排密集的高壓氧治療。所幸，老翁只是單純的缺血性腳趾軟組織壞死，尚未合併膿瘍，還不到需要截肢的程度，傷口經跨科合作治療後順利恢復。

林澤村說明，高壓氧治療可以提升微血管擴散的能力，包含提高擴散速率及範圍，並提供組織細胞足夠的氧氣，阻斷水腫及缺氧的惡性循環，恢復正常的有氧代謝及循環；同時，因為氧分壓提高，可促進纖維母細胞分化成膠原蛋白，促進血管新生，加速組織癒合。此外，也能促使白血球能夠有效的工作，避免傷口受到細菌感染。

林澤村指出，嚴重且範圍較大的傷口，影響層面也較廣，所以治療的時效性特別重要，若能越早接受高壓氧治療，不僅成效越好，後續所造成的傷害也會越少。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中