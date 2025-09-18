不是不聽話！ 「ADHD」僅1%獲完整治療

▲ADHD的孩子不只是好動，也會有注意力不足等問題，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

注意力不足過動症（ADHD）患者因神經發展障礙，專注力與情緒控制均明顯受到影響。三總精神醫學部主治醫師李嵩濤說，許多家長會以為，ADHD病童的表現「只是教養問題」，或是認為「長大就會好」，因此忽略就醫的重要性，提醒民眾及早發現、及早治療，才是控制疾病的關鍵。

醫揭「2大迷思」 恐延誤病情控制

ADHD的症狀約有78%來自於遺傳，而台灣兒童ADHD盛行率約9%。李嵩濤說，患者主要表現為注意力不足、過動或易衝動，也有部分兩者兼有，但因病童常被誤解為單純的「好動」或「不聽話」，僅有1.6%接受正式診斷，真正接受完整治療的比例更僅約1%。

請繼續往下閱讀...

李嵩濤解釋，ADHD患者小時候過動和衝動症狀最明顯，60至85%的孩子症狀會持續到青春期、60%的孩子症狀會持續到成年時期，雖此時大多只剩下不專注的症狀，但仍會持續造成生活困擾，甚至提高焦慮症、憂鬱症，甚至於雙向情緒障礙的風險，使用酒精、毒品濫用的可能性也比常人更高。

因此，李嵩濤強調，若家長懷疑孩子可能具ADHD或其他發展上的問題，務必及早尋求專業醫療協助。臨床上常用的中樞神經興奮劑（如利他能、專思達等），在醫師處方的劑量下，也不會造成部分家長所擔心的依賴或成癮，且規律治療能改善孩子的專注力與情緒控制，有效率達8至9成，還能降低孩子未來抽菸、飲酒或濫用毒品的風險。

此外，李嵩濤表示，除藥物治療外，若能搭配行為治療，效果更佳，家長也可以透過集點獎勵制度、冷靜區、正向讚美等親職教育方式，幫孩子累積正向經驗；學校老師則要調整教學策略，必要時進行特教鑑定、輔導老師支持，以及必要時，與社政與兒少保護合作，才能形成完整的支持網絡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法