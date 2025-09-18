膠質細胞增生拖垮視力 北榮揪出「黃斑部皺褶」惡化元凶

▲北榮病理檢驗部醫師王蕾琪（左）、眼科部視網膜科主任林泰祺（右）指出，黃斑部皺褶中的「膠質細胞」大量增生，是造成病人術後視力難以恢復的主因。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲黃斑部皺褶僅依據視力下降程度或影像分期，無法及時掌握疾病惡化的速度，醫師建議，手術早期介入，有助於保留視網膜功能，視力恢復快預後佳。（台北榮總提供）

台北榮總眼科部與病理檢驗部昨日發表最新研究成果，證實「黃斑部皺褶」中的「膠質細胞」大量增生，是造成病人術後視力難以恢復的主因，醫師強調，過去認為此病變進展緩慢，多建議等到視力嚴重受損才動手術，但研究顯示，若等到膠質細胞大量增生，視網膜已遭不可逆破壞，術後效果有限，提醒民眾應及早介入治療。

▲若黃斑部皺褶，患者看東西會扭曲變形；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

醫籲手術早期介入 才有助確保視力

黃斑部皺褶是常見的眼底疾病，好發率約占總人口的5.3%至18.5%，多見於中年以上族群，糖尿病患者、曾有視網膜發炎、剝離或裂口病史者為高危險群。北榮眼科部視網膜科主任林泰祺表示，黃斑部是眼睛感光細胞最密集的區域，一旦受影響，中心視力就會大幅下降，他形容，黃斑部皺褶就像一張糖果紙，緊緊包覆並拉扯黃斑部，病人最早會出現「看東西扭曲變形」的症狀。

過去臨床上，手術多僅限於視力下降嚴重的患者，大約7至8成患者術後能恢復，但仍有1至2成效果有限。林泰祺指出，這正是研究想解答的疑問，研究團隊突破過去檢驗困境，首次發現黃斑部皺褶的嚴重程度與薄膜細胞組成息息相關，其中膠質細胞比例最高，且隨病程不斷增生。

北榮病理檢驗部醫師王蕾琪說明，檢驗發現黃斑皺褶的薄膜主要由膠質細胞、玻璃體細胞和纖維細胞組成，其中膠質細胞比例最高，且會隨著病程持續增生；臨床統計顯示，膠質細胞愈多，手術後視力恢復就愈差，顯示它是造成視覺惡化的關鍵。

北榮收治的66歲病友馮先生，就因左眼黃斑部皺褶導致視力僅剩0.08，手術後回升至0.9，但仍有輕微扭曲，3年後，右眼也出現扭曲，雖症狀不嚴重，但醫師建議提早手術，結果術後視力恢復至1.0，扭曲完全消失。

傳統上，醫師多依據視力下降程度或共軛光掃描影像來判斷是否動手術，但研究顯示，膠質細胞的異常增生往往早於影像可見的結構破壞。林泰祺指出，這顛覆了過去「先觀察再決定」的做法，隨著顯微手術與影像技術進步，如今手術風險和併發症已大幅降低，患者恢復也更快，因此醫界應轉向「及早介入」的新觀念。

