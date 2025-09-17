講話停頓、詞不達意 當心「年輕型失智症」纏身

▲劉競雄醫師提醒，健忘可能是失智症早期徵兆。（羅東博愛醫院提供）

記者江志雄／宜蘭報導

53歲搬運工人呂先生，近來發現他熟練的搬運工作「愈來愈難」，動輒勾到電線或擦撞牆面；另一名58歲何女士常有思緒不流暢困擾，話說到一半就會停頓，甚至說話內容常與心中所想的不符，經檢查都被診斷出罹患年輕型失智症。

羅東博愛醫院失智共同照護中心主任劉競雄指出，台灣年輕型失智症人口不斷攀升，患者除了記憶障礙，常伴隨語言表達困難、行為改變、工作執行及判斷能力下降等多元症狀，這並非單純健忘，而是失智症警訊，及早就醫診斷相當重要。

劉競雄提醒，國內失智症以退化型的阿茲海默症居多，但65歲以下發病的年輕型失智症比例也不容小覷。

國際失智症協會將每年9月21日訂為國際失智症日，提醒各界持續關注失智症，以利早期發現與治療。

阿茲海默型失智症主要是腦內類澱粉蛋白異常堆積，引發神經細胞退化與認知功能障礙，除了記憶障礙，常伴隨語言表達困難等症狀，目前失智症仍無法完全治癒，但藥物治療已有突破。

博愛醫院引進衛福部核准的「類澱粉蛋白單株抗體新藥」，針對病因作清除性治療，可經神經專科醫師評估後使用，臨床數據顯示，歷經18個月治療可延緩3到5成認知退化，並額外爭取 7.5個月自主生活時間。

失智症照護不能只依賴藥物治療，博愛失智共同照護中心規劃「社會處方箋」，醫師完成醫療評估後，安排病人參與社區課程、藝文、手腦協調訓練、共餐、認知促進活動，把治療延伸到日常生活，或結合運動、飲食、社交互動，構築完整的照護網絡，讓病人與家屬獲得全方位支持。

