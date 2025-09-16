自由電子報
肺癌是癌症死因之首 環境因素不可輕忽

2025/09/16 05:30
肺癌是癌症死因之首 環境因素不可輕忽

▲翁任康醫師透過手術切除病灶，患者術後恢復良好，現在定期門診追蹤即可。（照片提供／翁任康）

文／翁任康

肺癌是癌症死因之首 環境因素不可輕忽

▲電腦斷層掃描，可見林女士的右下肺葉有2.8公分的腫瘤。（照片提供／翁任康）

肺癌自2004年起、長期位居台灣癌症死因之首，過去大眾普遍認為肺癌與吸菸行為密切相關，然而臨床觀察及統計顯示，但在台灣，非吸菸者佔整體肺癌患者比例已突破半數，成人吸菸率已從2009年的20%降至2020年的13.1%，尤其在女性群體中更為顯著，然而肺癌發生人數持續增加，這些數據提醒，除了菸害之外，空氣污染、二手菸、職業暴露及染色體的變異等，仍是重要的致病因子。

肺癌是癌症死因之首 環境因素不可輕忽

▲翁任康醫師說明，林女士在在例行健康檢查中發現肺癌。（照片提供／翁任康）

60歲的林女士從不吸菸，平日也沒有任何呼吸道不適症狀，卻在例行健康檢查的低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）中，意外發現雙側肺部多發性結節，進一步確診為右下肺葉2.8公分與左上肺葉1.6公分的肺腺癌。

空污、二手菸等都是致病因子

醫療團隊運用3D影像重組系統，將多張電腦斷層掃描影像整合，重建出肺部的立體結構圖像。藉此精準掌握肺結節的位置與患者的個別解剖構造，幫助醫師術前詳細規劃最佳切除範圍，確保完整切除病灶，同時保留最多的健康肺組織，將手術風險與對肺功能的影響降到最低，進一步提升手術的安全性與準確度。

考量林女士的肺功能較差且腫瘤小於2公分，為她量身規劃在3個月內，分別進行2次胸腔鏡輔助切除手術，先後切除兩側肺葉病灶。手術採用3D影像重組系統規劃，術後恢復良好，她持續接受心肺功能復健，很快重返日常生活與工作崗位，目前持續於門診追蹤中。

過去數十年間，台灣在肺癌防治上已有顯著成績：2006至2011年間5年存活率為22.1%，至2015至2020年已提升至54.9%。此改善主要歸功於早期介入與大眾對症狀的警覺提升，進而提高早期偵測率。

提醒民眾，即使沒有吸菸史，也不能忽視肺癌的可能性。針對高風險族群，建議定期接受肺部篩檢；而在臨床上，針對腫瘤位置與病人狀況選擇適當手術方式、結合精準影像技術，有助於提升治療成效與生活品質。

（作者為台中榮總外科部胸腔外科醫師）

