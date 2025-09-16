孩童頸部流出黃色惡臭分泌物 竟是鰓裂囊腫

▲黃振盛醫師提醒家長，發現孩子身體有異狀，應盡早尋求專業醫師診治，以守護孩子的健康。（萬芳醫院提供）

記者蔡愷恆／台北報導

日前1名8歲孩童因右側頸部疑有膿包，至診所治療無改善且情況惡化，經轉診確認為「鰓裂囊腫」，手術治療後，恢復良好未見復發。

萬芳醫院小兒外科主任黃振盛指出，「鰓裂囊腫」在嬰幼兒時期不明顯，常至學齡期才被家長發覺，也常被誤認是皮膚膿包或淋巴腫大，延誤就醫。提醒家長若發現孩子頸部表面出現小洞，流出透明黏液，需及時治療，否則可能反覆發炎，甚至在成年後發生惡性變化。

這名孩童從小右側頸部就有1個小洞，偶爾流出分泌物。家長以為是單純皮膚膿包，帶孩子到診所治療，卻未見改善。近日分泌物轉為黃濁並散發惡臭，伴隨疼痛，才緊急轉診至萬芳醫院小兒外科。經檢查確診為「第2對鰓裂囊腫」，安排住院，成功切除病灶。術後恢復良好，傷口癒合順利，目前定期追蹤未見復發。

胚胎發育鰓裂組織未完全退化

黃振盛指出，「鰓裂囊腫」是胚胎發育過程中鰓裂組織未完全退化所致。此類疾病多出現在頸部側邊，尤其是胸鎖乳突肌前緣，臨床上常見皮膚表面出現小洞，平時流出透明黏液，若感染則會產生黃白色膿汁，並伴隨腫脹疼痛。由於嬰幼兒期症狀不明顯，往往要到學齡期因反覆感染或分泌物異常，才被家長察覺。若未及時治療，可能導致反覆發炎，甚至在成年後發生惡性變化。

家長易誤以為膿包 延誤就醫

黃振盛提醒，許多家長容易將鰓裂囊腫誤認為皮膚膿包或淋巴腫大，延誤就醫。單靠抗生素僅能暫時壓制發炎，無法根治。若發現孩子頸部側邊固定位置反覆腫脹，並伴隨分泌物，應及早就醫，以免反覆感染，影響外觀與生活品質。

