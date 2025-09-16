基因檢測 助精神病患精準用藥

▲楊延光教授表示，精神醫學須考慮「心理韌性」與「外在重大突發事件」等情形。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲尼古列斯庫教授說明，基因檢測可助精神疾病患者精準用藥。 （記者林志怡攝）

精神疾病是現代人的文明病之一，我國憂鬱症盛行率為8.9%。成大醫學院醫學系精神學科教授楊延光說，許多憂鬱症患者因為原先的藥物療效有限，需要反覆經歷「試藥、換藥」的過程，但目前已有美國團隊開發血液檢測系統，可望藉由基因檢測協助醫師診斷，並提供精準用藥建議。

▲美國已開發抽血檢測基因，提供醫師診治精神疾病患者建議；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

確診憂鬱症類型 可望減少試藥煎熬

衛福部統計，我國憂鬱症盛行率約8.9%，全台有近200萬人具有憂鬱傾向，其中5.2%為重度憂鬱症患者，人數約12萬餘人。楊延光說，近7成憂鬱症患者可透過藥物、心理諮商、行為療法妥善控制病情，但仍有2至3成患者經歷反覆發作，甚至惡化為重度憂鬱的情況。

楊延光指出，現行憂鬱症治療藥物主要藉由調整血清素、多巴胺、正腎上腺素等3大神經傳導物質改善情緒，有些患者適用特定藥物，有些患者則因原先用藥治療效果有限，需要換藥或加重劑量，甚至多次承受「試藥、換藥」的壓力與煎熬。

美國亞利桑納大學醫學院教授尼古列斯庫（Alexander B. Niculescu）提到，精神科的診療過程至今仍多仰賴主觀資訊，團隊因此開發血液檢測技術，將精準醫療工具引入精神醫學領域，並希望透過鎖定生物標記，作為醫師診斷的可靠依據，提供藥物建議、精準用藥。

尼古列斯庫表示，先前有1名「虎爸虎媽」家庭的孩子，原本在長春藤名校就讀，卻因精神狀況不好、影響成績，最後轉入一般專科學校，即使接受憂鬱症治療也沒有改善，直到後來接受檢測才發現，實際病因是創傷後壓力症候群，改用少量抗憂鬱劑量就出現明顯改善。

楊延光指出，美國團隊開發的血液檢測系統仍有其局限性，除了先天基因遺傳外，精神醫學仍須考慮「心理韌性」與「外在重大突發事件」等因素，但從長遠來看，此一系統未來有助於協助精神科醫師確診憂鬱症類型、精準用藥，並掌握病友自殺風險。

